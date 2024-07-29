В последние дни в украинском и российском сегменте всемирной сети отдельное место заняли запросы о том, кто такие туареги? Внезапная заинтересованность, что подвинула даже Олимпийские игры в Париже и контроверсионное, но бесспорно эффектное открытие, объясняется очень просто. Туареги сильно "наваляли" элите российских наемников в Африке – вагнеровцам. А потом еще и обратились к украинцам с призывом к единению против общего врага – российских колонизаторов.

Украинцы ответили одобрительными огоньками в соцсетях, а некоторые лидеры мнений (в частности, и господа Стерненко и Лаченков) предложили африканским ополченцам не только моральную поддержку, но и фактическую помощь. В частности, в вопросах FPV-дронов.

При этом украинская власть мудро воздержалась от громких заявлений (как и в Судане, Украина официально не комментирует свое участие), хотя и не получила за такое молчание лайков. Зато сохранила репутацию, потому что в мире к туарегам довольно неоднозначное отношение. Для кого-то они мужественные партизаны, настоящие гербертовы "фримены", героические ополченцы и инсургенты, которые воюют за создание собственного государства, а для кого-то – террористы, наркоторговцы и исламские фанатики.

24 Канал рассказывает, кем являются туареги на самом деле и объясняет корни их русофобии, а также – является ли она достаточной.

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Кто такие туареги и откуда взялись

Это кочевые племена берберского происхождения, которые живут в Западной Африке на границе Сахеля и Сахары. В этом не слишком благоприятном для жизни регионе они оказались не по собственной воле. Тысячу лет назад их вытеснили со средиземноморского побережья Африки более успешные и воинственные арабы.



Боевой танец туарегов / Фото Wikimedia

Туареги – единственный в мире народ, где мужчины, а не женщины закрывают свое лицо. Делают они это с помощью синей ткани, из-за чего получили прозвище "синие маски" или просто "синие люди" (привет, "Дюна"). Кстати, это не совпадение, основой для вымышленных Фрэнком Гербертом фрименов являются именно туареги, а Арракис – это Сахара.

Несмотря на то, что туареги – мусульмане, у них сильные традиции доисламского периода, проявлением которого является особенно уважительное отношение к женщинам.



Молодожены-туареги на свадьбе / фото Wikimedia

У туарегов была собственная протогосударственность, но она была уничтожена французами в 19 веке, за что те заплатили очень большую цену – восстания продолжались десятилетиями и унесли жизни многих легионеров.

Пожалуй, самое большое восстание туарегов произошло во время Первой мировой войны. Французы отомстили непокорным народам довольно коварно: во время деколонизации Африки во второй половине 20 века они фактически по своему усмотрению "нарезали" земли в Сахеле и Сахаре между новыми странами, не особо прибегая к этническим границам и несмотря на интересы племен белых кочевников. Так туареги оказались разделенными между несколькими странами.



Примерная карта расселения туарегов в Африке

Обратите внимание! Сейчас туареги, как и курды, официально не имеют собственной государственности, поэтому их земли разделены между другими странами. Сейчас значительное количество туарегов проживают не территории Мали, Нигера, Алжира, Буркина-Фасо, Ливии, Мавритании и других государств Африки.



Общее количество туарегов подсчитать проблематично, но говорится о более 5 миллионах человек. При этом туареги активно воюют за создание своего государства и даже имеют успехи.

Благородные дикари, контрабандисты и внедорожники

Туареги хорошо известны в массовой культуре. Прежде всего благодаря одноименному внедорожнику авторства немецкого концерна Volkswagen.

Обзор этого авто под красноречивым названием "Уверенность во всем" – смотрите на "Авто 24".

Кроме того, туареги довольно частые гости в кино. Они либо "плохие парни", либо "благородные повстанцы", но всегда грубые и дикие.

Пожалуй, самым известным фильмом о приключениях с участием туарегов является блокбастер "Сахара", где снимались Мэттью МакКонахи и Пенелопа Крус. Также можно вспомнить французскую ленту "Форт Саган" с еще молодым Жераром Депардье, относительно свежий сериал ZeroZeroZero, а также массу других кинофильмов.

Чем занимаются туареги сейчас

Туареги исповедуют ислам и очень воинственны, скажем так – это сложилось исторически. Кроме скотоводства, что в условиях пустынь и борьбы за оазисы, не слишком рентабельно, некоторые современные туареги в условиях 21 века вынуждены адаптироваться под новые вызовы, а соответственно – становиться частями более маргинальных процессов.

Таким в условиях Сахеля является участие в наркотрафике и логистических цепочках контрабанды. Кроме того, традиционным промыслом у туарегов является работорговля, собственно, и сейчас после разгрома российских наемников они не стали убивать всех, а взяли 18 пленных, которых предложили на продажу заинтересованной стороне. Та обещала подумать.

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В то же время представитель украинской разведки Андрей Юсов подтвердил, что информация о "продаже" вагнеровцев им известна. Она отслеживается и проверяется.

Это чувствительный процесс, поэтому детали мы комментировать не будем. Могу процитировать только генерала Буданова, который в свое время говорил, что российские военные преступники будут получать справедливое наказание в разных уголках мира, где бы они ни были. Без деталей. Мы просто наблюдаем это сейчас вживую,

– заявил Юсов.

Естественно, эта деятельность не одобряется центральной властью, которая к тому же сосредоточена в руках других племен и даже рас (представителей оседлых чернокожих африканских народов). Впрочем, сама эта власть не рискует провоцировать туарегов, потому что есть большой риск остаться под барханами навсегда.

Наиболее показательна ситуация в Мали. Там в 2021 году произошел новый государственный переворот и были отстранены руководители, которые одновременно взяли власть во время другого военного переворота, за год до этого.



Новая власть – классическая военная хунта – в 2022 году выгнала из страны французов, которые разрабатывали здесь полезные ископаемые и удерживали немалый военный контингент.

При чем здесь Россия и туареги и что ждет остатки ЧВК Вагнера

Французские легионеры в Мали и соседнем Нигере проводили длительную (9 лет) военную операцию "Бархан", именно против туарегов и других то ли ополченцев, то ли боевиков. Место французов заняла Россия, а именно – ЧВК "Вагнер", тогда еще живого Евгения Пригожина. Туареги теперь стали их проблемой и головной болью.

Террористические практики "вагнеров" шокировали даже с детства знакомых с насилием местных кочевников и те, что логично, объявили россиянам новый джихад и принялись их вырезать при любой возможности.

Как туареги разбили "вагнеровцев":

Некоторые медийные украинские военные начали сомневаться, что "партизаны в тапках" имели квалификацию, чтобы сами "сбить вертолет вагнеров, разбомбить колонну и взять в плен профессиональных убийц". Должны им ответить. Да, могли, более того, делали это и раньше, и сжигали не только вертолеты, но и самолеты, а также проводили успешные операции не только против россиян, но и куда лучше обученных французских легионеров.

Важно! Многие туареги имеют уникальный военный опыт – они составляли основу элитных частей Каддафи во время гражданской войны в Ливии.



После смерти диктатора они не были разбиты, а просто перешли границу вместе с трофеями, запасами современного оружия и средствами связи.

Специфика боевых действий в пустыне с постоянными песчаными смерчами и регулярным проблемами с логистикой нивелирует разницу в военном снаряжении, а знание местности, родных песков и подготовленная физиология дает немалое преимущество туарегам.

Все это делает туарегов идеальными воинами пустыни. Они лучше всего готовы именно к такой войне и очень умело этим пользуются.

Эпические кадры боя в пустыне из ныне забытой ленты "Четыре пера" (2002) – смотрите видео:

Таким образом, россияне в Мали получили повторение того же ужаса, что имели турки во времена Лоуренса Аравийского или британцы в Судане во время войны с армией Махди, или французы в Алжире, или испанцы и французы в Марокко.

Вот только сейчас у инсургентов есть автоматическое оружие, гранатометы, минометы и, возможно, FPV-дроны. А еще – мобильные телефоны с неплохими камерами, чтобы заснять все свои победы.

Впрочем, разгром вагнеровцев в Мали является не просто каким-то обыденным и малоощутимым поражением. Дело в том, что Африка всегда была для группировки Уткина – Пригожина источником богатств и влияния. После захвата Бахмута и провального похода на Москву одна из самых боеспособных ЧВК России превратилась в не совсем многочисленную группировку "солдат удачи".

Минобороны России при этом перехватило пальму первенства по использованию частных военных компаний в интересах Кремля за рубежом, и создало на замену вагнерам так называемый Африканский корпус.

Пригожинские недобитки, которые согласились с новыми правилами игры, начали терять свое влияние в регионе. Мали была последней страной, где "вагнеры" имели хотя бы какой-то вес. При этом действовали они отрядами из ну очень профессиональных военных, бывших ГРУшников и других спецназовцев с большим опытом боев.

В Тинзауатені туареги положили в пески пустыни и нового руководителя ЧВК Антона Елизарова, и Никиту Федянина, и многих, кто мог бы претендовать на лидерство военизированной структуры.

Уничтожение немалой доли вагнеровцев в Мали приведет к тому, что ЧВК больше не сможет полноценно контролировать участки добычи золота и получать средства на собственное самообеспечение. И замена этого "отработанного материала" на Африканский корпус в Москве может значительно ускорить. А это означает, что россиянам придется расширять присутствие подконтрольных себе наемников на Черном континенте, вероятно, за счет подразделений, которые воюют в Украине.

Ведь больше опытных бойцов им взять негде. При этом остаткам вагнеровцев мечтать о возвращении домой – нельзя. Их будут использовать в Мали до того момента, пока никого из бывших подчиненных Пригожина не останется в живых.



Повстанцы-туареги разгромом вагнеровцев могут очень помочь Украине / Фото Kyiv Post

Азавад – мечта туарегов

Главная цель туарегов – создание независимого государства Азавад.

В 2012 году во время масштабного восстания в Мали их цель почти была достигнута: тогда туареги захватили значительную территорию, что можно сравнить с площадью Украины или двумя Германиями (правда, в основном пустынную) и знаменитый город Тимбукту – одну из колыбелей африканской цивилизации.



Древний город Тимбукту / Фото Wikimedia

Подавляли восстание французы и коалиция стран Сахеля ECOWAS. Получалось у них не слишком хорошо, ведь приходилось вести войну с партизанами на их территории и по их правилам.

До этого, такое же было в Нигере – там в 2007 – 2009 годах туареги атаковали урановые рудники, чем существенно повлияли на индустрию и мировые цены на уран. "Решать вопрос" снова пришлось Франции. В истории тот конфликт остался как "урановая война".

В 2015 году Франция и ECOWAS заключили с лидерами племен туарегов перемирие, что остановило масштабные операции, но не боевые действия, которые продолжались и в дальнейшем.

Следствием мирного соглашения стало фактическое признание автономии туарегов в Мали. Она получила название Азавад и занимает территорию, что больше Украины, хотя благодаря искажениям классических для нас географических карт мы этого в основном не осознаем.

Партизаны прибегали к откровенному террору, чем существенно испортили себе имидж. Лишь небольшая медийность тех событий помешала распространить прямые сравнения туарегов с ИГИЛ и Аль-Каидой (в 2012 году эмиссары Аль-Каиды с большой свитой прибыли в Тимбукту, где вели переговоры с главарями племен туарегов, которые завершились частичным признанием превосходства последователей Бен Ладена).

Шаткое перемирие было разорвано племенами после серии государственных переворотов в Мали, в результате которых в стране появились российские наемники. Именно они стали главными врагами туарегов.

При этом связи и плодотворное сотрудничество с ИГИЛ, ДНИМ, Аль-Каидой и другими террористами и группами радикальных исламистов у туарегов были. И не факт, что прекратилось. Конечно, туареги сейчас – это не единая группа, они разделены на много фракций (племен), некоторые воюют друг с другом, однако, как говорится, к каждому есть вопросы.

Россия сейчас активно сотрудничает с террористами из Судана, ХАМАС, Хезболлой, Талибаном, хуситами и другими. Кроме того, государство-террорист Россия (официально признана на уровне ЕС) сейчас активно "дружит" с государствами-террористами Ираном, КНДР и Сирией.

Поэтому ликвидация российских наемников – это хорошо, а официальные контакты с туарегами – видимо, нет. Украина в отличие от России, уважает международное право и правила ведения войны, а потому должна трижды подумать перед тем, как позволит себе контакты с террористами. Пусть даже те и руководствуются благими намерениями.