Куда делись активы Пригожина

Российские СМИ сообщают, что лучшими активами Пригожина теперь владеют представители силовых структур и российские олигархи. В частности, значительную долю получили бывшие работники полиции.

Читайте также Украинский бизнес имеет рекордные прибыли за последние 10 лет

Под исследование попали 120 действующих компаний, имевших связь с Пригожиным. Например, одно из крупнейших предприятий под названием "Пищевик" теперь возглавляет работник отдела полиции Санкт-Петербурга. Его назначение состоялось в мае этого года.

Обратите внимание! "Пищевик" занимается обеспечением российских военных питанием. Прибыль этого предприятия в прошлом году достигла 1 миллиарда рублей.

Кто разделил активы Пригожина

Семья Пригожина также получила хорошее наследство. К примеру, флагманский холдинг "Конкорд" отошел сыну главы ЧВК "Вагнер" – Павлу.

Пригожин имел значительную долю в секторе пищевого обеспечения. Так, он владел компанией "Ресторансервис Плюс", которая получала госзаказ на обеспечение российской армии питанием. Тогодичная прибыль предприятия составила 3 миллиарда рублей. Во главе "Ресторансервис Плюс" сейчас находится бывший полицейский.

Интересно, что компанию "Велада", которая занимается добычей нефти на территории Сирии, теперь возглавляет работник управления МВД.