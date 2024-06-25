Рекордные показатели бизнеса

Совокупный финансовый результат украинских предприятий за 2023 год превысил 863,8 миллиарда гривен, что является лучшим показателем за последние 10 лет.

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Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев.

По его словам, прибыльными оказались 71% субъектов хозяйствования, которые в целом заработали 1,34 триллиона гривен, тогда как 29% предприятий понесли убытки в размере 476,2 миллиарда гривен.

Интересно! Положительный финансовый результат зафиксирован в 14 из 15 секторов экономики, и только сектор образования остался убыточным.

Какие сферы были прибыльными, а какие нет

Более 40% общей прибыли обеспечили финансовая и страховая деятельность, преимущественно банковский сектор, который заработал 346,5 миллиарда гривен.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Финансовый результат всего реального сектора в целом составляет минус 410,5 миллиарда гривен. Торговля показала плюс в 177,2 миллиарда гривен, промышленность - в 118,2 миллиарда гривен, сельское хозяйство - в 63,8 миллиарда гривен, транспорт, почтовая и складская деятельность - в 48,9 миллиарда гривен, а строительство - в целом плюс 2,4 миллиарда гривен.

Уровень убытков в различных секторах остается значительным: