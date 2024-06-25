Что известно об этом решении
Президент Украины подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины продлить санкции против определенного списка лиц. Ограничения должны действовать следующие 10 лет.
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Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня 2024 года "О применении, отмены и внесения изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)",
– говорится в сообщении.
В список, кроме российских олигархов, также вошли бизнесмены из Украины Дмитрий Фирташ и Павел Фукса. Всего в перечень внесены:
- 390 физических лиц;
- 366 компаний.
Чего касаются эти санкции
Против указанного перечня лиц применяют различные санкции, в частности, экономические. Введенные ограничения запрещают:
- транзит ресурсов, полеты или любые виды перевозок на территории Украины;
- пользование украинскими недрами;
- вывод капиталов за пределы Украины;
- и тому подобное.