Что известно об этом решении

Президент Украины подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины продлить санкции против определенного списка лиц. Ограничения должны действовать следующие 10 лет.

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Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня 2024 года "О применении, отмены и внесения изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)",

– говорится в сообщении.

В список, кроме российских олигархов, также вошли бизнесмены из Украины Дмитрий Фирташ и Павел Фукса. Всего в перечень внесены:

390 физических лиц;

366 компаний.

Интересно, что в список подсанкционных лиц также вошли одиозные боевики ЛНР и ДНР, такие как Игорь Гиркин.

Чего касаются эти санкции

Против указанного перечня лиц применяют различные санкции, в частности, экономические. Введенные ограничения запрещают:

транзит ресурсов, полеты или любые виды перевозок на территории Украины;

пользование украинскими недрами;

вывод капиталов за пределы Украины;

и тому подобное.

Напомним! Подобный указ Зеленский подписал подписал еще в 2021 году.