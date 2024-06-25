Средняя зарплата в Украине
Согласно проекту госбюджета, в 2024 году средняя зарплата вырастет до 21 809 гривен. И, как сообщают в Госстате, уже в первом квартале 2024 года средняя зарплата в Украине увеличилась на 22,5%, достигнув 18 903 гривен.
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В то же время одобренное Кабмином прогнозируемый рост средней заработной платы в Украине на последующие годы выглядит так:
- в 2025 году - 25 732 гривен;
- в 2026 году - 30 260 гривен.
На какие выплаты влияет размер средней зарплаты
Знание размера средней заработной платы будет полезным в таких случаях, как:
- предоставление работникам отпусков или выплаты им компенсации за неиспользованные отпуска;
- выполнение работниками государственных и общественных обязанностей в рабочее время;
- перевод беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, на другую более легкую работу;
- предоставление женщинам дополнительных перерывов для кормления ребенка;
- выплаты выходного пособия;
- служебных командировок;
- вынужденного прогула;
- направления работников на обследование в медицинские учреждения;
Как рассчитать свою среднюю зарплату самостоятельно
- Определить расчетный период, то есть за какие месяцы работы вы хотите узнать среднюю зарплату и посчитать дни, когда вы выполняли работу.
- Далее посчитать зарплату, которую вам платили за каждый месяц расчетного периода.
- Сумму вашего дохода разделить на количество дней расчетного периода, тогда получится сумма, которую вы получаете за один день.
- Эту цифру умножить на количество рабочих дней за один месяц – получится средняя зарплата.