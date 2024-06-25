Средняя зарплата в Украине

Согласно проекту госбюджета, в 2024 году средняя зарплата вырастет до 21 809 гривен. И, как сообщают в Госстате, уже в первом квартале 2024 года средняя зарплата в Украине увеличилась на 22,5%, достигнув 18 903 гривен.

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Обратите внимание! Учитывая меньшую ожидаемую потребительскую инфляцию, реальная зарплата повысится на 8,5%.

В то же время одобренное Кабмином прогнозируемый рост средней заработной платы в Украине на последующие годы выглядит так:

в 2025 году - 25 732 гривен;

в 2026 году - 30 260 гривен.

Обратите внимание! У пояснительной записке к проекту говорится о том, что среднемесячная заработная плата вырастет как в номинальном, так и в реальном измерении – до 6%.

На какие выплаты влияет размер средней зарплаты

Знание размера средней заработной платы будет полезным в таких случаях, как:

предоставление работникам отпусков или выплаты им компенсации за неиспользованные отпуска;

выполнение работниками государственных и общественных обязанностей в рабочее время;

перевод беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, на другую более легкую работу;

предоставление женщинам дополнительных перерывов для кормления ребенка;

выплаты выходного пособия;

служебных командировок;

вынужденного прогула;

направления работников на обследование в медицинские учреждения;

Как рассчитать свою среднюю зарплату самостоятельно