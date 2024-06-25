Средняя зарплата в Украине

Согласно проекту госбюджета, в 2024 году средняя зарплата вырастет до 21 809 гривен. И, как сообщают в Госстате, уже в первом квартале 2024 года средняя зарплата в Украине увеличилась на 22,5%, достигнув 18 903 гривен.

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В то же время одобренное Кабмином прогнозируемый рост средней заработной платы в Украине на последующие годы выглядит так:

  • в 2025 году - 25 732 гривен;
  • в 2026 году - 30 260 гривен.

На какие выплаты влияет размер средней зарплаты

Знание размера средней заработной платы будет полезным в таких случаях, как:

  • предоставление работникам отпусков или выплаты им компенсации за неиспользованные отпуска;
  • выполнение работниками государственных и общественных обязанностей в рабочее время;
  • перевод беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, на другую более легкую работу;
  • предоставление женщинам дополнительных перерывов для кормления ребенка;
  • выплаты выходного пособия;
  • служебных командировок;
  • вынужденного прогула;
  • направления работников на обследование в медицинские учреждения;

Как рассчитать свою среднюю зарплату самостоятельно

  1. Определить расчетный период, то есть за какие месяцы работы вы хотите узнать среднюю зарплату и посчитать дни, когда вы выполняли работу.
  2. Далее посчитать зарплату, которую вам платили за каждый месяц расчетного периода.
  3. Сумму вашего дохода разделить на количество дней расчетного периода, тогда получится сумма, которую вы получаете за один день.
  4. Эту цифру умножить на количество рабочих дней за один месяц – получится средняя зарплата.