Середня зарплата в Україні

Згідно із проєктом держбюджету, у 2024 році середня зарплата зросте до 21 809 гривень. І, як повідомляють у Держстаті, вже у першому кварталі 2024 року середня зарплата в Україні збільшилася на 22,5%, досягнувши 18 903 гривень.

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Зауважте! Враховуючи меншу за очікувану споживчу інфляцію, реальна зарплата підвищиться на 8,5%.

Водночас схвалене Кабміном прогнозоване зростання середньої заробітної плати в Україні на наступні роки виглядає так:

у 2025 році — 25 732 гривень;

у 2026 році — 30 260 гривень.

Зверніть увагу! У пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що середньомісячна заробітна плата зросте як у номінальному, так і у реальному вимірі – до 6%.

На які виплати впливає розмір середньої зарплати

Знання розміру середньої заробітної плати буде корисним у таких випадках, як:

надання працівникам відпусток або виплати їм компенсації за невикористані відпустки;

виконання працівниками державних та громадських обов’язків у робочий час;

переведення вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу;

надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;

виплати вихідної допомоги;

службових відряджень;

вимушеного прогулу;

направлення працівників на обстеження до медичних закладів;

Як розрахувати свою середню зарплатню самостійно