Середня зарплата в Україні
Згідно із проєктом держбюджету, у 2024 році середня зарплата зросте до 21 809 гривень. І, як повідомляють у Держстаті, вже у першому кварталі 2024 року середня зарплата в Україні збільшилася на 22,5%, досягнувши 18 903 гривень.
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Водночас схвалене Кабміном прогнозоване зростання середньої заробітної плати в Україні на наступні роки виглядає так:
- у 2025 році — 25 732 гривень;
- у 2026 році — 30 260 гривень.
На які виплати впливає розмір середньої зарплати
Знання розміру середньої заробітної плати буде корисним у таких випадках, як:
- надання працівникам відпусток або виплати їм компенсації за невикористані відпустки;
- виконання працівниками державних та громадських обов’язків у робочий час;
- переведення вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу;
- надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;
- виплати вихідної допомоги;
- службових відряджень;
- вимушеного прогулу;
- направлення працівників на обстеження до медичних закладів;
Як розрахувати свою середню зарплатню самостійно
- Визначити розрахунковий період, тобто за які місяці роботи ви хочете дізнатися середню зарплату та порахувати дні, коли ви виконували роботу.
- Далі порахувати зарплату, яку вам сплачували за кожен місяць розрахункового періоду.
- Суму вашого доходу поділити на кількість днів розрахункового періоду, тоді вийде сума, яку ви отримуєте за один день.
- Цю цифру помножити на кількість робочих днів за один місяць – вийде середня зарплата.