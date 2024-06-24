Як вираховується лікарняний
Лікарняний, відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" виплачується у різних долях, відносно середньої заробітної плати. Частка може складати 50%, 60%, 70% і 100%.
Читайте також У ЄС вперше ввели санкції проти конкретних суден з тіньового флоту Росії
Працівникам або гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті, які є застрахованими особами, лікарняні виплачуються незалежно від страхового стажу, в розмірі заробітної плати, з якої фактично сплачено страхові внески,
– пояснюють у ПФУ.
Кому виплачують 100% лікарняного
Незалежно від кількості стажу, 100% від середньої заробітної плати, через тимчасову непрацездатність, виплачується особам, які постраждали через нещасний випадок на виробництві. Або ж тим, хто отримав захворювання, внаслідок професійної діяльності.
У розмірі 100% лікарняний оплачується за наявності в застрахованої особи понад вісім років страхового стажу,
– йдеться у повідомленні ПФУ
100% лікарняного, попри кількість стажу виплачується також:
- донорам, які мають право на таку пільгу;
- особі, яка є офіційним доглядальником дитини до 14 років, що має хворобу, внаслідок аварії на ЧАЕС;
- людям, які відносяться до 1 – 3 категорій осіб, що постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС;
- ветеранам війни;
- членам родин загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць України;
- українцям, що постраждали внаслідок участі у Революції Гідності.