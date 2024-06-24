Как рассчитывается больничный

Больничный, в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" выплачивается в разных долях, относительно средней заработной платы. Доля может составлять 50%, 60%, 70% и 100%.

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Работникам или гиг-специалистам резидента Дия.Сити, которые являются застрахованными лицами, больничные выплачиваются независимо от страхового стажа, в размере заработной платы, с которой фактически уплачены страховые взносы,

– объясняют в ПФУ.

Заметьте! Чтобы получить больничный, нужно придерживаться определенного алгоритм оформления документации.

Кому выплачивают 100% больничного

Независимо от количества стажа, 100% от средней заработной платы, из-за временной нетрудоспособности, выплачивается лицам, которые пострадали из-за несчастного случая на производстве. Или же тем, кто получил заболевание, вследствие профессиональной деятельности.

В размере 100% больничный оплачивается при наличии у застрахованного лица более восьми лет страхового стажа,

– говорится в сообщении ПФУ.

100% больничного, несмотря на количество стажа выплачивается также:

донорам, которые имеют право на такую льготу;

лицу, которое является официальным сиделкой ребенка до 14 лет, имеющего болезнь, вследствие аварии на ЧАЭС;

людям, которые относятся к 1 – 3 категориям лиц, пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС;

ветеранам войны;

членам семей погибших ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;

украинцам, пострадавших в результате участия в Революции Достоинства.

Обратите внимание! 100% больничного выплачивается, как пособие при беременности и родах.