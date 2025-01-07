Что говорят о росте тарифа в Верховной Раде

Сергей Нагорняк, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, в комментарии для 24 Канала также сообщил, что пока нет оснований для повышения тарифа на свет.

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Сергей Нагорняк Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Я считаю, что на сегодня нет никаких причин для повышения тарифа на электрическую энергию. И, по моему мнению, правительство должно продлить срок действия спецтарифа 4,32 гривны, который действует до конца мая месяца. Потому что этот тариф, по сути, обеспечивается двумя государственными энергокомпаниями. "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".

Народный депутат отметил, что обе энергетические компании, которые генерируют электроэнергию и обеспечивают действующий тариф, пока способны продолжать выполнять специальные обязанности.

В то же время в разговоре с 24 Канал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также рассказал, что, по его мнению, сейчас предпосылок для повышения стоимости тарифа на электроэнергию нет.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова На сегодня нет предпосылок для повышения тарифов на электроэнергию для населения. Текущая цена покрывает все необходимые расходы. Без четкого понимания, как именно используются средства, дальнейший рост тарифа не имеет смысла.

По его словам, тарифы уже росли летом этого года, поэтому возникают вопросы относительно того, как именно используются средства.

Прежде всего, важно понимать, куда направляются эти средства. Тарифы уже повышали летом этого года, поэтому возникают вопросы по их использованию. В общем, перед очередным ростом цен нужно четко определить, на что именно будут направлены полученные средства,

– сказал эксперт.

Таким образом, по мнению обоих экспертов, сейчас нет никаких оснований для повышения тарифов на электроэнергию.

Как платить за свет меньше 4,32 гривны за киловатт

Сергей Нагорняк также напомнил, что украинцы имеют возможность платить за электроэнергию не только по тарифу 4,32 копейки за киловатт-час, но и воспользоваться льготным ночным тарифом с 23:00 до 7:00 часов утра при условии установки двухзонного счетчика.

Эксперт отметил, что в ночное время, с 23:00, тариф на электроэнергию составляет не 4,32 гривны, а 2,16 гривны за киловатт-час. Он посоветовал украинцам воспользоваться этой возможностью для экономии.

Такой подход позволит уменьшить расходы на электроэнергию и перенести использование энергоемких приборов на ночное время, что является выгодным как для потребителей, так и для энергосистемы. По его словам, каждая область, а также "Облэнерго", имеют планы на 2025 год по внедрению таких двухзонных счетчиков.

К примеру, в Черкасской области в 2025 году планируется установить тысяч таких счетчиков за счет компании "Облэнерго", "Черкассыоблэнерго". И 30 тысяч абонентов получат бесплатно такие счетчики. Хотя таких абонентов в Черкасской области 615 тысяч,

– рассказал народный депутат.

В то же время он считает, что к механизму потребления электрической энергии можно было бы внести определенные коррективы, чтобы стимулировать людей потреблять меньше. В частности семьи, которые используют меньше электроэнергии за стандартную нагрузку, должны также получать поощрения.

Если семья потребляла 250 киловатт в месяц и начнет использовать меньше, то такие семьи следует стимулировать, предоставляя им возможность платить меньше за счета,

– объясняет Нагорняк.

Впрочем, как пояснил народный депутат, такие новые нужно тщательно продумать, чтобы избежать злоупотреблений. Это задача для будущего. Вместе с этим, сейчас действует еще один льготный тариф для владельцев электрокотлов, который составляет сейчас 2,64 гривны за киловатт-час при потреблении до 2 000 киловатт в месяц.