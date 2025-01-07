Сколько украинцы будут платить за свет в 2025 году

Государственные учреждения, такие как Министерство энергетики и НАЭК "Энергоатом", поддерживают идею, передает 24 канал со ссылкой на председателя Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко.

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Таким образом украинское население будет оплачивать электроэнергию по рыночной цене. Стоимость будет определяться с учетом затрат на производство энергии.

Эксперт считает, что с 1 июня 2025 года тариф на свет повысят до 6,68 гривны. В то же время через два-три года он вырастет до 9 гривен.

В прошлом году назывались цены в 6,5-7 гривны за киловатт-час и в ближайших планах поднять цены до этого уровня. Но эта цифра была рыночной ценой или ценой на рынке на сутки вперед, в 2023-м году, а сегодня это уже более 9 гривен, поэтому я уверен, что с 1 июня тариф на электроэнергию повысят до 6,68 гривны,

- сказал Олег Попенко.

В частности он отметил, что с начала 2025 года рыночная стоимость электричества повысилась примерно до 10 гривен за 1 киловатт/час. Туда входит: