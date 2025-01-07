Скільки українці платитимуть за світло у 2025 році

Державні установи, такі як Міністерство енергетики та НАЕК "Енергоатом", підтримують ідею, передає 24 канал з посиланням на голову Союзу споживачів комунпослуг України Олега Попенка.

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Таким чином українське населення оплачуватиме електроенергію за ринковою ціною. Вартість буде визначатися з урахуванням витрат на виробництво енергії.

Експерт вважає, що з 1 червня 2025 року тариф на світло підвищать до 6,68 гривні. Водночас через два-три роки він зросте до 9 гривень.

Минулого року називалися ціни в 6,5-7 гривні за кіловат-годину і в найближчих планах підняти ціни до цього рівня. Але ця цифра була ринковою ціною або ціною на ринку на добу наперед, у 2023-му році, а сьогодні це вже понад 9 гривень, тому я впевнений, що з 1 червня тариф на електроенергію підвищать до 6,68 гривні,

— сказав Олег Попенко.

Зокрема він зазначив, що з початку 2025 року ринкова вартість електрики підвищилася приблизно до 10 гривень за 1 кіловат/годину. Туди входить: