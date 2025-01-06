Вплив розміру тарифів на українську промисловість

Водночас це не вплине на побутових споживачів, пише 24 канал з посиланням на аналітика Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

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Експерт заявив, що зупинка транзиту російського газу стала причиною збільшення тарифів на транспортування газу. Тобто тарифи для внутрішніх користувачів зросли в 4 рази, а для користувачів іноземних дещо, тобто більше ніж у 2 рази.

Важливо! Зокрема експерт пояснив, що це впливає на українську промисловість. Однак це збільшення тарифу не вплине на вартість газу для населення.

Вплив тарифів на інфляцію

Олег Пендзин, економіст та член Економічного дискусійного клубу, зазначив, що зміни тарифу також впливає на рівень інфляції.

Пендзин підкреслив, що для населення країни ціна на газ залишиться незмінною – 7,99 гривні. Тоді як для промисловості тариф буде підвищено.

Однак експерт відзначив те, що підвищення тарифів для промисловості матиме відтермінований вплив на споживачів.

Ми заплатимо трошки пізніше, тоді, коли собівартість продукції, виробленої за допомогою цього газу, який буде дорожчий, буде відповідним чином додатковим драйвером тої інфляції, що ми маємо,

– сказав Олег Пендзин.

Зауважте! Економіст нагадав, що НКРЕКП підняло тарифи на транспортування газу магістральними газогонами "десь приблизно до 500+ гривень, тоді як було там 150, і це ляже зараз на плечі українській промисловості".