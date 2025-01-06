Як будуть організовувати цей хаб
Посол Василь Боднар наголосив, що зараз відбувається опрацювання можливості добудови відповідних інтерконекторів, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.
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Ми вже підписали відповідний меморандум з польською стороною про опрацювання можливостей добудови і постачання через газовий порт в Швіноущу, це на північному заході Польщі, скрапленого газу до нашої системи підземних газосховищ.
Як зазначає Бондар, цей механізм є важливим елементом системи енергетичної безпеки. До того ж реалізація цього плану сприятиме незалежності від російської сировини.
Зверніть увагу! Бондар Зазначив, що Україна має достатньо підземних газосховищ, які можуть зберігати газ, закуплений влітку.