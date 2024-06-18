Как взять больничный

В ПФУ сообщили, что временная нетрудоспособность работников (больничный) подтверждается листком нетрудоспособности.

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Временная потеря трудоспособности – это период нетрудоспособности человека вследствие заболевания, травмы или других причин (беременность и роды, карантин и т.д.), который имеет временный характер и продолжается до восстановления трудоспособности,
– написали в Фонде.

Алгоритм получения листка нетрудоспособности таков:

  • Застрахованное лицо обращается к врачу, чтобы установить факт временной нетрудоспособности.
  • Врач по результатам осмотра создает в Реестре медицинское заключение о временной потере трудоспособности застрахованного лица.
  • на основании этого в Электронном реестре листков нетрудоспособности формируется листок нетрудоспособности (ЛН) при наличии информации о застрахованном лице в Реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
  • Работодатель в кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг ПФУ получает ЛН в день его создания.
  • Больничный приобретает статус “Готовый к уплате” через 7 дней после даты его закрытия.

Определение количества дней для выплаты пособия по временной нетрудоспособности отделом кадров или уполномоченным лицом работодателя является решающим этапом в этом процессе.

После этого рассмотрения принимается решение о выплате, которое затем обрабатывается бухгалтерией компании для начисления пособия.