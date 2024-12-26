Верховная Рада 10 октября 2024 года окончательно приняла законопроект, которым было предусмотрено историческое повышение налогов. Самое существенное увеличение касалось военного сбора – с 1,5% до 5%.
По словам главы финансового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, в бюджет будет дополнительно привлечено 140 миллиардов гривен в 2025 году. Поэтому повышение налогов коснулось не только физических лиц, но и ФЛП. В частности, для некоторых повысится единый налог и ставка военного сбора, а также изменятся лимиты доходов для каждой группы.
24 Канал узнавал, как возрастет налоговая нагрузка для граждан Украины, на сколько уменьшатся зарплаты и как эти изменения повлияют на бизнес.
Будет ли повышение налогов в 2025 году
В комментарии 24 Каналу экономист Ярослав Жалило рассказал, что когда правительство формировало предложение в бюджет на следующий год, то исходило исключительно из пессимистического сценария.
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Несмотря на это чиновники, в частности из Минфина, отметили, что если ситуация будет отличаться от прогнозов на 2025 год, то есть вероятность увеличения ставки НДС. Это также было проговорено с Международным валютным фондом, как "план Б".
На самом деле я не думаю, что в Украине прибегнут к повышению НДС, разве только в крайнем случае. Дело в том, что любое увеличение налогообложения – это ухудшение условий для бизнеса. В то же время для нас очень важна экономическая активность бизнеса именно сейчас.
Экономист добавляет, что НДС – это налог, который тормозит потребление. На сегодня оно является одним из ключевых драйверов динамики экономики, что важно для того, чтобы Украина могла финансировать безопасность и оборону.
Напоминаем! Налог на добавленную стоимость (НДС) потребитель платит с каждого товара или услуги. Общая ставка НДС составляет 20%. В то же время для лекарств применяется ставка 7%, а для некоторых сельскохозяйственных товаров – 14%.
Почему в Украине вырос военный сбор
Как объясняет Жалило, внешние ресурсы, которые получает Украина от партнеров, являются фиксированными и "разнесенными" по периодам. Однако самое главное то, что за счет этих средств Украина не может финансировать оборону, за исключением небольшой доли.
Поэтому вопрос начал заключаться в том, на сколько мы будем способны обеспечивать финансированием безопасности и обороны,
– говорит Жалило.
Дело в том, что в 2024 году сложилась такая ситуация:
- Сначала на этот год прогнозировалось, что война продлится вообще только полгода, а потому бюджет на это закладывался только на этот период,
- В начале года США начали медлить с финансированием, что впоследствии повлияло на необходимость увеличения налоговой нагрузки,
- В то же время благодаря различным факторам, в том числе потому, что Украина смогла пройти через риски блэкаутов в этом году, а финансовая поддержка от партнеров начала поступать в достаточном количестве, критической ситуации удалось избежать.
Как изменились налоги
На сегодня в Украине, кроме ставки НДС, без изменений остается и налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который применяется ко всем налогооблагаемым доходам физических лиц – на уровне 18%.
Зато изменения коснулись следующего:
- повышение военного сбора с 1,5% до 5%,
- повышение для ФЛП III группы – на уровне 1% от дохода,
- для ФЛП I, II и IV групп – на уровне 10% размера минимальной заработной платы в месяц, что составит 800 гривен,
- налог на прибыль для банков – 50%,
- базовая ставка налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений, кроме страховщиков, – на уровне 25%,
- авансовые взносы по налогу на прибыль для автозаправочных станций,
- минимальный налог на землю в размере 700 гривен и 1 400 гривен за гектар,
- введение ежемесячной отчетности по НДФЛ, военного сбора и единого социального взноса,
- увеличивается рента на добычу каолина, песка и щебня.
Как объяснил нардеп Ярослав Железняк, во время принятия законопроекта о повышении налогов были приняты и некоторые изменения.
Обратите внимание! Речь идет о статусе налогового агента с нотариусом при удостоверении им договоров купли-продажи между физлицами, который отменяется, а также о том, что для военных остается военный сбор на уровне 1,5%.
Когда нужно платить новый военный сбор
Как рассказал для 24 Канала бухгалтер Николай Смокович, в Украине должны ввести правку, согласно которой предприниматели будут платить военный сбор за себя с 1 января 2025 года. В то же время, если же ее вдруг не примут, то отчетность по новым бланкам нужно будет подавать за 2024 год.
Сейчас мы исходим из того, что законопроект таки примут, и тогда ФЛП I и II групп по новым бланкам будут отчитываться аж в 2026 году за 2025 год. В то же время ФЛП III группы первую декларацию с военным сбором будут подавать уже в апреле следующего года за первый квартал.
- Известно, что принятый закон о новом налогообложении обязывал сначала платить военный сбор задним числом – с 1 октября. Однако вступил в силу законопроект все-таки с 1 декабря, сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
- Повышение военного сбора задним числом должно было касаться и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Впрочем, в начале декабря был принят закон, который должен был отменить такую уплату и перенести ее аж на начало нового года.
- Таким образом, физические лица начнут платить повышенный военный сбор с 1 декабря, а физические лица-предприниматели предварительно уже с 1 января 2025 года.
Каким будет налог при минимальной и средней зарплате
С учетом увеличенного налогообложения теперь с зарплат физических лиц будут отчислять не 19,5%, где 18% – это НДФЛ, а 1,5% – военный сбор, а уже 23% (неизменный НДФЛ в размере 18%, плюс обновленный ВС 5%).
- Сейчас месячная минимальная зарплата в Украине, по состоянию на январь 2025 года, составит 8 000 гривен. Таким образом, 23% от минимальной зарплаты – это 1 840 гривен. Поэтому "чистая" выплата будет на уровне 6 160 гривен.
- В то же время, по данным Госстата, средняя зарплата в третьем квартале 2024 года достигла 21 946 гривен. Поэтому с зарплаты наемного работника, который будет получать зарплату на уровне средней, будут высчитывать где-то 5 047 гривен. А на руки работник будет получать почти 16 700 гривен.
Какой будет налоговая нагрузка для ФЛП в 2025 году
Как добавляет Николай Смокович, с 2025 года будет приостановлена льгота по уплате ЕСВ для физических лиц-предпринимателей, а потому единый взнос станет обязательным. По состоянию на 2025 год минимальный страховой взнос по ЕСВ составит 22% от минимальной зарплаты, то есть 1 760 гривен.
Льгота на уплату ЕСВ остается у тех ФЛП, которые являются пенсионерами, лицами с инвалидностью и которые являются одновременно наемными работниками, за которых платят ЕСВ работодатель не менее минимального взноса по основному месту работы. Кроме того, не будут платить взнос ФЛП, которые на общей системе и не получают дохода,
– добавляет бухгалтер.
В следующем году меняется для отдельных ФЛП и размер единого налога. Эксперт по ведению ФЛП добавляет, что для I группы он в дальнейшем составит 302,80 гривны, а вот для II группы, он будет на уровне 1 600 гривен, а не 1 420 гривен, как было в 2024 году.
- Налоги для I группы ФЛП
Единый налог для этой группы составляет 10% от прожиточного минимума, а это 3 028 гривен. Поэтому ЕН будет на уровне 302,80 гривен. В то же время военный сбор будет составлять уже 800 гривен.
- Налоги для II группы ФЛП
Для II группы единый налог будет на уровне 20% от минимальной зарплаты, по состоянию на январь нового года. Следовательно, это будет 1 600 гривен. Как и для I группы, ВС будет на уровне 800 гривен.
- Налоги для III группы ФЛП
Для этой группы ФЛП единый налог составляет 3% с НДС, или 5% без НДС. Кроме того, военный сбор – 1% от дохода.
- Налоги для IV группы ФЛП
Ставка единого налога будет зависеть от категории земель и их размещения. Военный сбор – 800 гривен.
- Лимиты доходов ФЛП
По словам Смоковича, лимиты по доходам ФЛП всех групп единого налога претерпят изменения со следующего года. Дело в том, что на 1 января 2025 года в Украине увеличивается размер минимальной заработной платы, который на 1 января 2024 года был на уровне 7 100 гривен.
То есть в следующем году минимальная заработная плата составит уже 8 000 гривен, а поскольку к ней привязаны лимиты по доходам, то и они увеличиваются,
– резюмирует эксперт Смокович.
В следующем году лимиты будут на таком уровне:
- І группа (167 минимальных зарплат) – 1 336 000 гривен,
- II группа (834 МЗП) – 6 672 000 гривен,
- III группа (1167 МЗП) – 9 336 000 гривен.
Что такое лимит годового дохода ФЛПЭто предельный размер дохода, что оно может получить в течение года и остаться в выбранной группе плательщиков единого налога.
Кто из ФЛП обязан установить POS-терминал
По словам Смоковича, следующем году некоторые предприниматели будут обязаны установить POS-терминалы. Это будет касаться тех, кто непосредственно контактирует с клиентами-покупателями, а это торговые точки, кабинеты-салоны и тому подобное. Также, это будет касаться принимающих расчет наличными.
Ранее, те предприниматели, которые проводили свою деятельность в населенных пунктах, где было менее 5 тысяч человек, освобождались от штрафов за отсутствие POS-терминала. Впрочем, с 1 января 2025 года штрафы для них уже могут начислять,
– говорит господин Николай.
ФЛП I группы, ФЛП осуществляющие выездную торговлю и торговцы, которые ставят вендинговые автоматы, будут получать штрафы за отсутствие возможности безналичного расчета уже с января 2026 года.
Эксперт Смокович напоминает, что расчет пластиковой карточкой – это одно из прав потребителей, что предусматривается законом. И многие потребители не только требуют его выполнения, но и жалуются на нарушения.
Если же потребитель отправит жалобу в налоговую, а она в свою очередь проверит бизнес, то предпринимателю могут выписать штраф:
- 8 500 гривен – штраф по закону защиты дел потребителей;
- от 1 700 гривен до 17 000 гривен – админштраф.
Еще нужно понимать, что расчет по POS-терминалу, как и расчет наличными, стоит фискализировать. То есть должен быть еще программный регистратор или физический кассовый аппарат.
Важно! Те предприниматели, которые продолжают свою деятельность на территориях, которые расположены в районе ведения военных действий, не будут получать штрафы за отсутствие POS-терминала. Кроме того, POS-терминал не нужен и для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность онлайн, ведь предприниматель не сможет им воспользоваться, из-за отсутствия физического места расчета.