Що відомо про це рішення

Президент України підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України продовжити санкції проти визначеного списку осіб. Обмеження мають діяти наступні 10 років.

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Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня 2024 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)",
– йдеться у повідомленні.

У список, окрім російських олігархів, також увійшли бізнесмени з України Дмитро Фірташ та Павло Фукса. Загалом до переліку внесено:

  • 390 фізичних осіб;
  • 366 компаній.

Чого стосуються ці санкції

Проти вказаного переліку осіб застосовують різноманітні санкції, зокрема, економічні. Введенні обмеження забороняють:

  • транзит ресурсів, польоти чи будь-які види перевезень на території України;
  • користування українськими надрами;
  • виведення капіталів за межі України;
  • тощо.