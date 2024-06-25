Що відомо про це рішення
Президент України підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України продовжити санкції проти визначеного списку осіб. Обмеження мають діяти наступні 10 років.
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Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня 2024 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)",
– йдеться у повідомленні.
У список, окрім російських олігархів, також увійшли бізнесмени з України Дмитро Фірташ та Павло Фукса. Загалом до переліку внесено:
- 390 фізичних осіб;
- 366 компаній.
Чого стосуються ці санкції
Проти вказаного переліку осіб застосовують різноманітні санкції, зокрема, економічні. Введенні обмеження забороняють:
- транзит ресурсів, польоти чи будь-які види перевезень на території України;
- користування українськими надрами;
- виведення капіталів за межі України;
- тощо.