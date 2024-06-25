Рекордні показники бізнесу

Сукупний фінансовий результат українських підприємств за 2023 рік перевищив 863,8 мільярда гривень, що є найкращим показником за останні 10 років.

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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев.

За його словами, прибутковими виявилися 71% суб'єктів господарювання, які загалом заробили 1,34 трильйона гривень, тоді як 29% підприємств зазнали збитків у розмірі 476,2 мільярда гривень.

Цікаво! Позитивний фінансовий результат зафіксовано у 14 з 15 секторів економіки, і лише сектор освіти залишився збитковим.

Які сфери були прибутковими, а які ні

Понад 40% загального прибутку забезпечили фінансова та страхова діяльність, переважно банківський сектор, який заробив 346,5 мільярда гривень.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Фінансовий результат усього реального сектора загалом становить мінус 410,5 мільярда гривень. Торгівля показала плюс у 177,2 мільярда гривень, промисловість — у 118,2 мільярда гривень, сільське господарство — у 63,8 мільярда гривень, транспорт, поштова і складська діяльність — у 48,9 мільярда гривень, а будівництво — в цілому плюс 2,4 мільярда гривень.

Рівень збитків у різних секторах залишається значним: