Россия до осени полностью запретила экспорт зерна своим ближайшим союзникам

Путинские власти пытаются сдержать пике российской экономики после санкций Запада. Кремль принял решение принести в жертву страны Евразийского экономического союза.

Россия прекращает экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы

Таможенная подкомиссия приняла решение о запрете на экспорт из России зерна в страны ЕАЭС до 31 августа. Об этом пишут российские СМИ.

Достойный внимания Евросоюз усиливает санкции против России, – Швеция

Речь идет о запрете на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Таким образом, в Кремле хотят обеспечить продовольственную безопасность.

Также стало известно об остановке экспорта сахара в третьи страны. В то же время, поставки в ЕАЭС могут сохраниться.

Решение о запрете экспорта было принято после соответствующего предложения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Достойно внимания – Великобритания расширила санкционный список: смотрите видео