В Посольстве Швеции в Киеве подчеркнули, что Россия должна немедленно прекратить агрессию против Украины. Для этого ЕС продолжит умножать ее цену для самого государства-агрессора.
Читайте также Глава НБУ озвучил перечень дальнейших санкций, которые мир должен ввести против России
Евросоюз ужесточает санкции против России
Сегодня (10 марта – 24 канал) мы усиливаем экспортный контроль за ключевыми морскими технологиями и вводим новые списки, включая в них тех, кто принимает политические решения, и олигархов,
– отметили в посольстве.
Там добавили, что Евросоюз уже принял решение ввести ограничительные меры в отношении еще 160 россиян. В список попали 14 олигархов и известных бизнесменов, а также члены их семей.
Напомним, санкции ЕС против России сейчас распространяются на 862 физических лица и 53 компании.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Ознакомьтесь – как Россия будет выплачивать контрибуции Украине: смотрите видео