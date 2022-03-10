В Посольстве Швеции в Киеве подчеркнули, что Россия должна немедленно прекратить агрессию против Украины. Для этого ЕС продолжит умножать ее цену для самого государства-агрессора.

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Евросоюз ужесточает санкции против России

Сегодня (10 марта – 24 канал) мы усиливаем экспортный контроль за ключевыми морскими технологиями и вводим новые списки, включая в них тех, кто принимает политические решения, и олигархов,

– отметили в посольстве.

Там добавили, что Евросоюз уже принял решение ввести ограничительные меры в отношении еще 160 россиян. В список попали 14 олигархов и известных бизнесменов, а также члены их семей.

Напомним, санкции ЕС против России сейчас распространяются на 862 физических лица и 53 компании.

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