Шевченко поблагодарил страны мира за санкции, которые они наложили на Россию. Однако он призвал правительства, учреждения и компании создать будущие дальнейшие финансовые ограничения, направленные на каждый участок российской экономики.
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Глава НБУ призвал принять следующие меры:
- прекратить платформам торговых и финансовых данных Refinitiv и Bloomberg доступ для российских и белорусских клиентов;
- США и ЕС могут поручить своим банкам разорвать корреспондентские отношения с российскими банками;
- исключить Центральный банк России из Организации центральных банков и Банка интернациональных расчетов;
- Международный валютный фонд должен отстранить Россию и Беларусь от своих встреч;
- Китайской платежной системе UnionPay (подобная Mastercard и Visa) следует прекратить обслуживать платежные карты, выпущенные российскими банками;
- Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция и Вьетнам могут заблокировать российскую платежную систему "Мир";
- международный оператор денежных переводов Western Union может остановить поставку наличных денег в российские и белорусские банки.
Призвал не медлить
По словам Шевченко, финансовая система оккупантов уже пострадала от санкций. Он подчеркнул, что каждый день затягивания зарубежных лидеров с ограничениями для России стоит жизни мирных людей.
Это жизнь украинцев, избравших европейский путь и сейчас защищающих не только собственную страну, но и всю систему ценностей, лежащую в основе западной цивилизации,
– подчеркнул Шевченко.
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