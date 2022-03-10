Шевченко поблагодарил страны мира за санкции, которые они наложили на Россию. Однако он призвал правительства, учреждения и компании создать будущие дальнейшие финансовые ограничения, направленные на каждый участок российской экономики.

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Глава НБУ призвал принять следующие меры:

прекратить платформам торговых и финансовых данных Refinitiv и Bloomberg доступ для российских и белорусских клиентов;

США и ЕС могут поручить своим банкам разорвать корреспондентские отношения с российскими банками;

исключить Центральный банк России из Организации центральных банков и Банка интернациональных расчетов;

Международный валютный фонд должен отстранить Россию и Беларусь от своих встреч;

Китайской платежной системе UnionPay (подобная Mastercard и Visa) следует прекратить обслуживать платежные карты, выпущенные российскими банками;

Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция и Вьетнам могут заблокировать российскую платежную систему "Мир";

международный оператор денежных переводов Western Union может остановить поставку наличных денег в российские и белорусские банки.

Призвал не медлить

По словам Шевченко, финансовая система оккупантов уже пострадала от санкций. Он подчеркнул, что каждый день затягивания зарубежных лидеров с ограничениями для России стоит жизни мирных людей.

Это жизнь украинцев, избравших европейский путь и сейчас защищающих не только собственную страну, но и всю систему ценностей, лежащую в основе западной цивилизации,

– подчеркнул Шевченко.

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