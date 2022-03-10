Шевченко подякував країнам світу за санкції, які вони наклали на Росію. Проте він закликав уряди, установи та компанії створити подальші фінансові обмеження, спрямовані на кожен куток російської економіки.

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Голова НБУ закликав вжити таких заходів:

припинити платформам торгових і фінансових даних Refinitiv і Bloomberg доступ для російських і білоруських клієнтів;

США та ЄС можуть доручити своїм банкам розірвати кореспондентські відносини з російськими банками;

вигнати Центральний банк Росії з Організації центральних банків та Банку міжнародних розрахунків;

Міжнародний валютний фонд має відсторонити Росію та Білорусь від своїх зустрічей;

Китайській платіжній системі UnionPay (подібна до Mastercard і Visa) слід припинити обслуговувати платіжні картки, випущені російськими банками;

Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туреччина і В'єтнам може заблокувати російську платіжну систему "Мир";

міжнародний оператор грошових переказів Western Union має можливість зупинити поставку готівки в російські та білоруські банки.

Закликав не зволікати

За словами Шевченка, фінансова система окупантів вже має наслідки від санкцій. Він наголосив, що кожен день зволікання закордонних лідерів з обмеженнями для Росії коштує життя мирних людей.

Це життя українців, які обрали європейський шлях і зараз захищають не лише власну країну, а й усю систему цінностей, яка лежить в основі західної цивілізації,

– наголосив Шевченко.

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