Відповідну інформацію глава Нацбанку розповів у інтерв'ю BBC на 15 день війни, адже Росія вже завдала великих збитків Україні.

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Глава Нацбанку розповів про репарації від Росії

Кирило Шевченко розповів, що потреба в грошах буде величезною.

Це може бути реалізовано за допомогою позик і грантів від транснаціональних організацій та прямої допомоги інших країн. Та для репарації від агресора необхідно отримати велику частку фінансування, включаючи кошти, які зараз заморожені в наших союзних країнах (мовиться про Захід – 24 канал),

– розповів Шевченко.

Посадовець також закликав запроваджувати додаткові санкції. Зокрема від припинення карткових платежів до зупинення доступу Росії до Міжнародного валютного фонду.

Адже кожен день відтермінування санкцій "коштує життя мирним мешканцям та дітям".



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