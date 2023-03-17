Проклятие слабых посольств и пример США: почему и для кого Россия все еще недостаточно террорист

Признание России государством-спонсором терроризма в настоящее время является одним из острейших вопросов в международной политике. Ряд стран и организаций уже одобрили решение, другая часть избегает этого, придумывая все новые и новые отговорки.

США – единственная страна, которая имеет юридические механизмы для признания России государством-спонсором терроризма, но отказывается "награждать" Кремль этим статусом. Евросоюз, ограниченный в необходимом инструментарии, продвигается вперед в этом направлении. Единый Запад в очередной раз проявляет разногласия во взглядах, что в конечном счете вредит главной цели – наказанию России за преступления, совершенные против украинского народа. 24 Канал проанализировал, какие государства уже признали Россию террористическим государством, а какие нет. Как миру дойти до того, чтобы эта позиция стала общим трендом.

К теме Почему Словения отказалась признать Россию спонсором терроризма

Что означает статус государства-спонсора терроризма

История уже видела примеры, когда то или иное государство признавали террористическим. Главный, юридически предопределенный инструмент для этого процесса находится в руках США. Даже в международном праве до сих пор нет такого определения как "терроризм", поэтому ООН и другие мировые организации используют более размытые термины для определения преступных действий такого уровня.

Соединенные Штаты имеют соответствующую правовую базу, чтобы применить эту санкцию против определенного государства, что несет за собой лишь углубление экономических и политических последствий, в том числе и международной изоляции.

, то есть это статус для стран, разными путями совершавших действия в поддержку актов международного терроризма.Первый перечень таких государств США был сформирован еще в 1979 году. Тогда в него вошли Ирак, Южный Йемен, Сирия и Ливия, но на сегодняшний день "черную метку" имеют четыре государства: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия. В конце концов,, к которому прислушиваются лишь из-за нескончаемых угроз остальному миру.

Закрепление статуса государства-спонсора терроризма открывает для Соединенных Штатов путь к строгим ограничениям против такой страны:

Запрет не экспорт и продажу оружия, а также усиленный контроль за товарами двойного назначения (сюда могут входить как микроэлектроника и полупроводники, так и определенные типы металлов, используемых в военных разработках);

Запрет экономической помощи , в том числе противодействие финансированию государства-спонсора терроризма со стороны международных финансовых учреждений, таких как МВФ или Всемирный банк. Запрещается также любое финансовое сотрудничество граждан США со спонсором терроризма;

Лишение суверенного и дипломатического иммунитета , который до внесения в список имели представители государства-спонсора терроризма;

Дополнительные экономические санкции и ограничения.

Какие дополнительные последствия получает государство-спонсор терроризма, если до этого на него уже были наложены санкции? Соединенные Штаты таким образом могут расширить уже введенные ограничения, особенно по части контроля над поставкой оружия. К примеру, после аннексии Крыма Россия получила ограничения на импорт западного вооружения, однако все равно продолжила его поставки от некоторых европейских государств под статусом "товаров двойного назначения".



Если бы Россия была официально признана спонсором терроризма с 2014 года, подобный маневр был бы уже невозможен, именно из-за усиленного контроля со стороны США и риска вторичных санкций против страны-экспортера.

В частности США могут замораживать собственность таких государств, ограничивать финансовые операции американских граждан со страной из черного списка, а также даже снимать дипломатический иммунитет с ее представителей. Однако, в случае с Россией, которая сегодня является наиболее подсанкционной страной в мире, ее признание спонсором терроризма вряд ли принесет слишком большую практическую выгоду. Главная цель этого процесса – политическая изоляция России и дипломатическая поддержка Украины.

Как мир стал признавать Россию государством-террористом

После начала полномасштабного вторжения России в Украину стало окончательно ясно, что Кремль ведет войну именно против украинского народа, устраивая ракетные атаки против гражданского населения.

Еще в апреле 2022 года Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Джо Байденом призвал добавить Россию в американский список государств-спонсоров терроризма. Со стороны Белого Дома пошли отговорки о том, что введенных санкций достаточно, якобы они имеют то же влияние, что и черный список США, поэтому американцы будут концентрировать свое внимание именно на расширении санкционного давления.

Со стороны Белого Дома пошли отговорки о том, что введенных санкций достаточно, якобы они имеют то же влияние, что и черный список США, поэтому американцы будут концентрировать свое внимание именно на расширении санкционного давления. Уже в июне 2022 года вмешался Сенат США. Комитет Сената по международным отношениям поддержал резолюцию, в которой призвал госсекретаря США Энтони Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма. Однако, в конце концов, это решение не нашло отклика в Белом Доме, который продолжил настаивать на санкциях.



Зеленский неоднократно просил Байдена признать Россию – государством спонсором терроризма / фото LEAH MILLIS

Однако пока США сомневаются, Европейский союз понемногу выходит на первый план по этому вопросу. Сначала парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Впоследствии эту резолюцию поддержал Европарламент и призвал страны-члены ЕС разработать необходимую правовую систему в рамках всего блока, которая бы наказала российский режим.

Решение Европарламента было очень положительно воспринято Украиной, а Владимир Зеленский поблагодарил европейцев за столь важное решение. Впрочем, Евросоюз до сих пор не разработал необходимые юридические инструменты, чтобы в полной мере претворить это решение в жизнь, то есть в практическом смысле главная ставка ЕС, как и в случае с США, делается именно на санкционное давление. После принятия этого решения ЕС расширил свой девятый пакет санкций против России и сразу начал разработку десятого.

Важнейшим остается то, что, чтобы привлечь Россию к ответственности. При этом резолюция поддержанная Европарламентом обладает мощной дипломатической силой, что в конечном счете стимулирует правительства стран-членов ЕС активнее признавать Россию государством-спонсором терроризма на национальном уровне.

Впоследствии парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал касательно российской агрессии. Это означает, что все 30 стран-членов НАТО согласились с указанными утверждениями, что является мощным политическим сигналом, подчеркивающим настроения во властных кругах Альянса.

Какие страны уже признали Россию государством-террористом?

Когда Украина только начала активно поднимать вопрос признания России государством-спонсором терроризма, а абсолютное большинство союзников к этому относилось довольно прохладно, Литва первой показала пример, что даже такие трудные решения можно принимать очень быстро.

Уже 10 мая парламент Литвы единогласно проголосовал за резолюцию, признававшую Россию государством-террористом. Кроме того, литовский сейм признал войну России против Украины геноцидом украинского народа.

Уже 11 августа к этому решению присоединилась Латвия . Рига признала Россию государством-спонсором терроризма, которая "целенаправленно совершает военные нападения на гражданское и общественное пространство Украины". Отдельно латвийские депутаты выступили против использования Россией кассетных боеприпасов, которые оккупанты используют "для сеяния страха и беспорядочного убийства гражданских".

. Рига признала Россию государством-спонсором терроризма, которая "целенаправленно совершает военные нападения на гражданское и общественное пространство Украины". Отдельно латвийские депутаты выступили против использования Россией кассетных боеприпасов, которые оккупанты используют "для сеяния страха и беспорядочного убийства гражданских". 18 октября за соответствующее решение единогласно проголосовал эстонский парламент. Эстония осудила незаконную аннексию украинских территорий, которые россиянам удалось оккупировать с начала полномасштабного вторжения и отметили фиктивность проведенных там "референдумов".

Нарушение закона никогда не может создать закон. Режим Путина с его угрозами ядерного нападения превратил Россию в самую большую опасность для мира как в Европе, так и во всем мире,

– отмечается в заявлении парламента Эстонии.



Эстонский депутат держит фото погибшей в результате удара по Киеву детского врача-гематолога / Фото riigikogu.ee

В общем, уже осенью, процесс признания России террористическим государством начал набирать обороты.В резолюции Сейма отдельно отметили ответственность России за сбитие малазийского боинга МН17 в 2014 году, а также за крушение самолета ВВС Польши в Смоленске в 2010, в результате которого погиб, в том числе и президент Польши Лех Качиньский, польские чиновники и военные командиры Польши и НАТО.

Зверская и незаконная агрессия Российской Федерации против Украины продолжается. Российские военные совершают нападения по всей захваченной территории, в результате которых погибли тысячи человек, в том числе много детей. Россия неоднократно нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными,

– указано в резолюции польского Сейма.

В ноябре соответствующие решения были приняты парламентами Чехии и Нидерландов. Обе страны отдельной графой указали на нарушение международных конвенций со стороны России, особенно в "структурных и систематических" ударах по гражданской инфраструктуре Украины со стороны российской армии.

Уже в феврале 2023 года парламент Словакии осудил масштабные атаки России против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Парламентарии проголосовали за соответствующее постановление и признали действующий российский режим террористическим, а Россию – государством, поддерживающим терроризм. Отдельным пунктом Словакия осудила попытки России угрожать миру применением ядерного оружия.

Парламент также выразил поддержку усилиям по созданию специального трибунала для преследования преступлений агрессии и поддержки преследования преступлений против человечности и военных преступлений,

– отмечено в резолюции парламента Словакии.

Почему Словения отказалась признавать Россию государством-террористом

Несмотря на то, что процесс признания России государством-террористом был запущен, а европейские государства начали активно присоединяться к этому решению, иногда встречаются и неприятные для Украины моменты.

В этом месяце парламент Словении провалил голосование за признание России спонсором терроризма. Оппозиционная демократическая партия внесла ответную резолюцию на рассмотрение, чтобы осудить атаки России против гражданских лиц и зданий, а также объектов энергетической инфраструктуры.



В Словении отказались признавать Россию государством-спонсором терроризма / AFP

Мы продемонстрируем нашу поддержку украинскому народу, который проявляет невероятное мужество, защищая свою родину и борясь за универсальные ценности свободы и демократии, и в то же время осудим российское вторжение,

– заявила Демократическая партия Словении.

Однако правящая коалиция, которая даже до начала голосования выступила против, наконец отклонила принятие этой резолюции. Министр иностранных дел Словении Таня Файон наконец заявила, что такая инициатива была бы равносильна "наказанию всего российского народа". Вместо этого парламентский комитет Словении поддержал заявление с осуждением российской агрессии и призывами поддерживать Украину.

В общем, я смотрю на Балканы, как на страны, в которых много граждан и политиков, которые поддерживают Россию и имеют определенную ностальгию к России. При этом, словенцы желают разграничить правительство России и российских граждан. То есть я вижу в этом два аспекта: первый, что они, возможно, действительно считают, что нельзя обвинять сразу всех россиян, а второй, что они имеют определенные отношения с Россией. Даже ситуация на "Мотор Сечи", когда торговля с Россией происходила именно через Балканы, свидетельствует о том, что там остается много людей, имеющих поддержку России, а также множество тех, кто имеет положительное отношение к России,

– объясняет эксперт по вопросам Балкан Мария Гелетей в комментарии 24 Канала.

. Пока в одних странах мы видим, как украинские послы занимаются активной публичной кампанией, продвигая неотложные интересы государства, в других – ситуация прямо противоположная.Слабость украинских посольств и непосредственно их глав также оказывает негативное влияние на представление некоторых государств, в том числе и Словении, на ситуацию вокруг Украины.

Я считаю, что мы на Балканах недорабатываем. Господин Кулеба часто говорит, что у нас не хватает послов, это действительно так, но в то же время мы очень часто имеем слабые посольства во многих странах, и это основная проблема и вызов для Украины. Если даже в посольстве есть один посол и несколько человек, они все еще не могут вести качественную кампанию и эффективно работать в культурном продвижении Украины, продвижении экономических связей и при этом объяснять нашу ситуацию. Это очень тяжелый труд, а у нас преимущественно в этих странах не очень большие и, так сказать, не очень качественные посольства,

– заявила эксперт по вопросам Балкан Мария Гелетей.

Следует отметить, что МИД Словении частично мотивировал свой отказ позицией США. Файон подчеркнула, что ни ЕС, ни Словения даже не имеют соответствующих юридических механизмов, чтобы принимать такие решения, а США, у которых на руках есть все необходимые инструменты, все равно не спешат с признанием России государством-спонсором терроризма.

Почему США не признают Россию государством-спонсором терроризма

США играют важнейшую роль в поддержке Украины и являются центральным стержнем всего западного Альянса. Однако если поддержка со стороны США имеет большой вес для стимуляции союзников охотнее принимать решения о помощи Украине, так же и нежелание США что-то делать, сильно влияет на их позицию. Ведь именно отговорки США взяли на вооружение МИД Словении, чтобы объяснить нежелание признавать Россию спонсором терроризма.

При этом. Вашингтон все еще пытается выступать с мирных позиций, периодически ведет прямые переговоры с представителями России и проводит политику так называемой "контролируемой эскалации", чтобы не спровоцировать Россию на крайние действия, несущие угрозу уже непосредственно Соединенным Штатам.Белый дом уверяет, что санкции, введенные сегодня против России, имеют под собой такое же влияние, как и добавление в черный список.

Впрочем, если бы это было действительно так, США без колебаний применили бы этот статус в отношении России, чтобы показать пример для остального мира и существенно улучшить свои моральные позиции. Однако основная проблема состоит в том, что у США есть юридические механизмы, которые на данный момент они не хотели бы применять против Кремля.

Для американцев это уже так называемая nuclear option, то есть это крайняя юридическая мера, после которой пути назад к какому-нибудь более или менее приемлемому диалогу с Путиным или с его преемником, если тот будет продолжать путинскую политику, уже не будет. Я думаю, что американцы хотят иметь все опции на столе, поэтому это считается очень радикальным шагом. Я не исключаю, что это может быть сделано, но на каком этапе это делать будет решать уже президент Байден,

– подчеркивает посол по особым поручениям МИД Украины и бывший посол в Австрии – Александр Щерба в комментарии 24 Каналу.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер на одном из брифингов даже заявила, что признание России государством-спонсором терроризма "не является самым эффективным или сильным путем вперед, чтобы привлечь Россию к ответственности" и будет иметь "непредсказуемые последствия для Украины и мира".

Это также подорвало бы наши беспрецедентные многосторонние усилия, которые были настолько эффективны в привлечении Путина к ответственности, а также могло бы подорвать нашу способность поддерживать Украину за столом переговоров,

– отметила Карин Жан Пьер.

Однако на самом деле, кроме экономических и политических последствий, которые действительно могут перенять санкции, статус спонсора терроризма открывает дополнительные возможности для США и Украины. Эксперты отмечают именно лишение России суверенного и дипломатического иммунитета, что позволяет жертвам терроризма и их семьям подавать иски против государства-спонсора терроризма в суды Соединенных Штатов.В частности, признание России государством-спонсором терроризма сразу решает судьбу львиной доли российских активов, сегодня фактически находящихся в руках США. Вашингтон получил бы возможность изъять эти средства у России, однако судьба денег Кремля на Западе все еще является частью переговоров с российской стороной и весомым рычагом давления на РФ.

При этом следует учитывать, что до этого США объявляла спонсорами терроризма государства, которые и без того имели ограниченное экономическое влияние. Россия за последние 30 лет распространилась по всему миру. Ее ресурсное влияние на Европу известно давно, а зависимость от российской нефти заставляет вводить потолок цены на его закупку со стороны других государств вместо полноценного эмбарго. США беспокоятся, что статус спонсора терроризма и последующая тотальная изоляция принесет для союзников США больше вреда, чем для самой России.

Главным противовесом сегодня выступает Евросоюз, который поставил перед собой цель не только символически признать Россию спонсором терроризма, но и разработать необходимые юридические механизмы, позволяющие наказать причастных к российской агрессии или существенно ограничить их дальнейшие действия. Именно позицию ЕС Украине следует использовать для аргументации в США, чтобы приблизить Вашингтон к этому фундаментальному решению. Следует учитывать, что как Словения смотрит на позицию США и использует нерешительность Вашингтона, так же Белый дом смотрит на позицию Европы и ее действия.

Как правило, у американцев своя позиция по таким вопросам, но для президента Байдена, конечно, важно, чтобы Европа и США в ключевых вопросах были на одной стороне. Поэтому я не исключаю, что между ними могут быть консультации на этот счет, но окончательное решение все равно будет одобряться в Вашингтоне,

– объяснит Александр Щерба.

Джо Байден неоднократно отмечал чрезвычайно высокий уровень единства между западными союзниками, которое сложилось на фоне войны в Украине. Однако по некоторым вопросам взгляды Европы и США все еще отличаются. Важно, чтобы Украина в конце концов доказала Соединенным Штатам, что такие фундаментальные решения также должны приниматься совместно и консолидированно, что в очередной раз продемонстрировало бы решительность Запада и отняло у России возможности спекулировать на любых противоречиях между союзниками.