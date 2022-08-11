В разведке Британии сомневаются, что россия выполнит экспортные заказы на боевые машины

Оборонная промышленность, которую россия считала одним из своих важнейших экспортных успехов, столкнулась с проблемами из-за войны в Украине и санкций. Вероятно, россия не выполнит некоторые экспортные заказы на бронетехнику.

Ко многим системам российского вооружения подорвано доверие

Соответствующую информацию сообщили в разведке Минобороны Великобритании. Причиной стал исключительный спрос на вооружение собственных сил в Украине и усиление влияния санкций Запада.

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Как рассказали в британской разведке, военно-промышленный потенциал россии из-за агрессии против Украины находится под значительным давлением.

Кроме того, в британском ведомстве подчеркнули, что доверие ко многим системам российского вооружения было подорвано из-за их связи с плохой эффективностью в войне в Украине.

Что еще сообщили в разведке Британии

В сообщении говорится, что беларусь недавно обнародовала подробности о новом модернизированном внутри страны основном боевом танке Т-72Б.

беларусь, вероятно, разработала это альтернативное решение вместо программы модификации, в отношении которой был контракт с российской государственной компанией "Уралвагонзавод".

Потери россии в бронетехнике

Утром 11 августа в Генеральном штабе ВСУ обнародовали ориентировочные потери российской армии в войне против Украины. Согласно этим данным, россия в Украине уже потеряла около 4 100 боевых бронированных машин.

Значительные потери оккупанты понесли и в другой технике. В частности, ВСУ уничтожили 1 846 танков, 3 018 автомобильной техники и автоцистерн и 90 единиц специальной техники.

Стоит добавить, что с 24 февраля, когда россия начала полномасштабную войну против Украины, уже погибли 43 тысячи оккупантов.

К сведению – уничтоженная российская техника в центре Львова: смотрите видео