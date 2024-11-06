Спонсоры Путина Ушерович и Плотица: безнаказанный обход санкций и отмывание денег на Кипре

Летом этого года в СМИ опубликовали материал, который разоблачает близких к Кремлю бизнесменов Бориса Ушеровича и Илью Плотицу, которые связаны с Солнцевской ОПГ и делом Захарченко, помогают обходить санкции. В частности, находясь за границей они обеспечивают компанию, попавшую под санкции РЖД, запрещенным оборудованием и финансировали избирательную кампанию Путина.

Ушерович организовал схему поставки телекоммуникационного оборудования из Европы в Россию, обходя санкции, для нужд РЖД, российских госкомпаний и предприятий военно-промышленного комплекса. Сам Ушерович сейчас находится в международном розыске, сообщает 24 Канал.

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Что известно о фигурантах расследования

К делу причастны его родственники, проживающие на Кипре – Илья и Борис Плотица, а также Александр Вайнштейн, родственник Ильи. В операции по обходу санкций участвуют кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, а также российские и киргизские фирмы.

Ушерович является владельцем пакета акций крупнейшего подрядчика РЗ-группы компаний "1520". Он также является фигурантом громкого уголовного дела о взятках для полковника МВД России Захарченко. Кроме того, существует информация о его причастности к организованной преступности.

Деловая активность Ушеровича проходит через компанию ООО "Центр развития систем связи" (ЦРСС). Эта компания, которая до недавнего времени принадлежала его родственнику и бизнес-партнеру Илье Плотице, обслуживает государственные заказы и одновременно финансирует партию Путина.

Илья Плотица до недавнего времени был одним из совладельцев компании КК "Бамбудмеханизация", которая является подрядчиком РЖД и входит в состав ДК "1520".

Борис Плотица, брат Ильи, сейчас находится в международном розыске по уголовному делу о гибели людей в Москве и скрывается от следствия. Известно, что он проживает на Кипре вместе с братом и также участвует в схемах обхода санкций, введенных против России.

Плотица был директором кипрской компании MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, принадлежащей Ушеровичу, и через которую осуществлялись поставки оборудования, которое подпадает под санкции, в Россию.

Кроме того, Плотица является директором и владельцем кипрской компании TRIPSTER LIMITED. По этому же адресу зарегистрированы компании BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, контролируемые Плотицей и вовлечены в схемы обхода санкций против России.

Сейчас директором компании TRIPSTER LIMITED является гражданка Кипра Ирина Бичинашвили, которая также занимает должность секретаря в компаниях BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, контролируемых Плотицкой через его шурина Александра Вайнштейна.

В январе 2023 года была зарегистрирована компания LUCYCORP LTD, акции которой полностью принадлежат Плотице. Он также является ее директором и секретарем. Заметим, что Плотица указал адрес и телефон компании BROXNER LIMITED, которая была уличена в нарушении санкционного режима против России как адрес для корреспонденции своей новой компании LUCYCORP LTD. Это безусловно указывает на связь с компанией, поставляющей подсанкционное оборудование в Россию, а также причастность к отмыванию денег на Кипре.

Для чего россияне искажают свои фамилии в документах

Согласно документам кипрского реестра компаний, с 5 апреля 2023 года Татьяна Вайнштейн, жена Александра Вайнштейна, стала директором, секретарем и единственным акционером компании AMIRANG LIMITED, получив 100% акций. До этой даты, с момента основания компании 21 января 2022, единственным акционером и директором был ее муж Александр Вайнштейн, который 5 апреля передал жене формальное право собственности и руководство компанией.

В регистрационных документах ее фамилия записана как Vaynshteyn, тогда как в паспорте Татьяны и ее мужа фамилия значится как Vainshtein. Такое намеренное искажение написания фамилии, очевидно, усложняет поиск в базах данных. Подобная практика является довольно распространенной среди российских бизнесменов, чиновников и силовиков, которые стремятся скрыть активы на Западе.

Россияне каким-то образом могут искажать свои данные в документах, поданных в кипрский государственный реестр компаний. Это порождает вопрос, является ли причиной такой возможности коррупция, позволяющая обойти установленные правила, или это является следствием низкой квалификации сотрудников реестра. Интересно, как искаженные данные проходят проверку и остаются без внимания.

Илья Плотица также использует этот метод для сокрытия своих активов. Его имя было упомянуто в утечках "панамского досье", где выяснилось, что он является владельцем и директором оффшорной компании SIMEONI INTERNATIONAL INCORPORATED. В документах его имя было указано с искажением – ILJA PLOTITSA.

Об акционерах METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED известно

В ноябре прошлого года состоялось внеочередное общее собрание акционеров компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED. На нем отмечалось, что "часть платежей по облигациям предложена потенциальными подписчиками господином VAINSHTEIN ALEKSANDR, JACOMO COMPANY LIMITED и господином ZVONKO MICKOVIC осуществить путем конвертации (новации) существующей задолженности METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED перед соответствующими подписчиками в соответствующее количество облигаций".

Упомянутый в документе VAINSHTEIN ALEKSANDR – это тот самый Александр Вайнштейн, о котором писали в июле СМИ. Он является шурином Ильи Плотицы и номинальным владельцем кипрских компаний Broxner PLC и Venisat Technology, которые связывают с нарушением санкционного режима против России. Из документа следует, что он также является владельцем облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.

Также интересен другой инвестор – ZVONKO MICKOVIC, гражданин Черногории и давний бизнес-партнер Бориса Плотицы. Оба являются соучредителями российской компании ООО НПО "ТРАНСПОЛИМЕР", одного из крупнейших поставщиков оборудования и железнодорожных систем для РЖД, который связан с ГК "1520".

Инвестор Мичкович Звонко / Скриншот с сайта list-org.com

Согласно кипрскому реестру компаний ZVONKO MICKOVIC входил в совет директоров METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED с момента основания компании в декабре 2019 до февраля 2020 года и является ее крупнейшим акционером.

На сегодня он владеет 82,5% акций компании. ZVONKO MICKOVIC является владельцем 222 636 облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED на сумму 22 263 600 евро. Больше только у Александра Вайнштейна – 237 291 облигация стоимостью 23 729 100 евро.

Заметим, что другие владельцы облигаций обладают значительно меньшими пакетами.

Сколько облигаций у ZVONKO MICKOVIC / Скриншот

Какие еще компании контролирует Ушерович

Упомянутая в анонсе компания JACOMO COMPANY LIMITED принадлежит MAROLIO INVESTMENTS LIMITED, которую контролирует Борис Ушерович. Директором MAROLIO INVESTMENTS LIMITED является Александр Трудолюбов, который ранее также занимал должность директора JACOMO COMPANY LIMITED.

Директором и секретарем JACOMO COMPANY LIMITED выступает гражданка Украины и Кипра Алла Шульга, которая одновременно работает офис-менеджером в компании VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED, принадлежащей жене Бориса Ушеровича, Елене. Шульга значится сотрудником METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED и формально владеет пакетом акций компании (3 999 акций), а также 10 ее облигациями.

Согласно информации на сайте Open Corporate, Шульга является директором и секретарем в ряде других компаний, и, как выяснилось, все они связаны с Борисом Ушеровичем.

В каких компаниях числится Алла Шульга / Скриншот

Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, созданная и контролируемая Ушеровичем, используется для отмывания и легализации средств на Западе. Есть основания полагать, что часть этих средств направляется на финансирование поставок подсанкционного оборудования в Россию.

На сайте METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED в разделе "Новости" от 14 декабря 2023 года было опубликовано "Объявление о реализации бизнес-плана", где указано, среди прочего:

"Мы хотели бы проинформировать Кипрскую фондовую биржу ("CSE") и инвестиционную общественность о реализации нашего бизнес-плана, который был включен в документ о допуске компании к участию в торгах и следующие объявления, размещенные в системе OAM CSE.

I. Обзор

Компания приобретает финансовые инструменты, включая права на получение займа,

права на участие в капитале и прямые инвестиции на рынок недвижимости. Более подробная информация содержится в документе о допуске.

II. Компания успешно реализовала следующие проекты:

Sword Dragon S.L. (Испанская недвижимость). Проект успешно завершен. Компания получила дивиденды от Sword Dragon S.L. в течение 1 квартала 2023 года в размере 208 604 евро.

ІІІ. Проекты, объявлены в Допускном документе и в последующих объявлениях, были запущены в течение 2023 года для следующих компаний группы:

4D Properties S.L. (Проекты недвижимости в Малаге, Испания);

Nash Beach Club S.L. (Коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания);

La Meridiana de Rio Verde S.L. (финансирование ресторанного бизнеса в Малаге, Испания);

Prestige Expo, S.L. (Проекты недвижимости в Малаге, Испания);

Joya Verde, S.L. (Проекты недвижимости в Эстепоне, Испания);

Alsan Homes, S.L. (Проекты недвижимости в Кадисе, Испания);

Start Hub Beach, S.L. (коммерческая недвижимость в Эстепоне,

Испания).

IV. Бизнес-план по следующим проектам еще не реализован и планируется к реализации в ближайшем будущем:

земельный участок в Будве (Черногория);

земельный участок в Периволии, Кипр;

проекты недвижимости в Ларнаке и Лимассоле".

Из текста объявления видно, что METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED активно вкладывает средства в испанскую недвижимость и имеет планы инвестировать в девелоперские проекты на Кипре и в Черногории.

Все упомянутые компании принадлежат Борису Ушеровичу и его партнерам по ДК "1520" и контролируются через аффилированные фирмы и доверенных лиц.

Что не так с компанией Sword Dragon S.L.

29.10.2015 года в Торговом реестре зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности на компанию, законным и формальным владельцем акций или долей участия в компании является УШЕРОВИЧ БОРИС,

– говорится в реестре испанских компаний.

Страница Sword Dragon S.L. в реестре / Скриншот

Впрочем, уже через 7 лет, в 2022 году, в том же реестре появилась новая запись о компании.

"29.11.2022 года в Торговом реестре зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности компании, при этом законным и формальным владельцем акций или долей компании является METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED", – говорится в реестре.

Другие фирмы из этого списка имеют одних и тех же директоров, связанных с Ушеровичем, и почти все они зарегистрированы по тому же адресу в Марбелье – любимом месте проживания и отдыха "железнодорожника", где он также владеет недвижимостью.

Что известно о компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED

Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED была основана в декабре 2019 года. На данный момент ее директорами являются гражданин России Александр Мизгунов и гражданка России и Кипра Оксана Хаджипавлу.

Александр Мизгунок / Скриншот

Оксана Хаджипалова / Скриншот

Оба являются акционерами компании, владея пакетами в 1548 и 1040 акций соответственно, а также имеют облигации компании в количестве 2000 и 1000 штук.

В 2015 – 2016 годах Мизгунов работал в ГК "1520", о чем он отметил на своей странице в LinkedIn.

Страница Александра Мизгунова в Linkedin / Скриншот

После публикации в СМИ статьи, разоблачающей деятельность Ушеровича и Плотицы Мизгунов удалил свою страницу.

Заметим, что Мизгунов имеет в московских кругах репутацию финансиста, который знает, как можно незаметно выводить деньги из России и легализовать их на Западе. Вероятно, на Кипре он занимался тем же.

Как кремлевские олигархи используют Кипр для легализации доходов

Выпуск METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED облигаций на сумму 50 миллионов евро и их размещение на кипрской фондовой бирже является классическим примером того, как российские олигархи, приближенные к Кремлю, используют Кипр для легализации доходов сомнительного происхождения.

В этой схеме облигации заменяют денежные расчеты между участниками компании, их клиентами или контрагентами. Из-за усиления банковского контроля россиянам становится все труднее пользоваться банковскими услугами, тогда как в комиссиях по ценным бумагам надзор значительно слабее, чем и пользуются граждане России.

Отзывные облигации имеют номинал, обычно фиксированную стоимость, и приносят 4% доходности. Они удобны для внутрикорпоративных расчетов или выплат между держателями облигаций и дополнительных процентных выплат. Такие схемы также часто используют для оптимизации налогов.

Стоит отметить, что сложные схемы отмывания и легализации средств на Кипре, организованы Ушеровичем и Плотицкой для обхода санкций, не смогли бы работать без содействия местных помощников с высокими связями.

На Кипре существует целый класс юристов, политиков, финансистов и их родственников, которые охотно монетизируют свои связи и влияние в политических кругах для выгоды состоятельных россиян. Благодаря усилиям таких людей кипрская власть до сих пор не ставила вопросов к Ушеровичу и Плотице, хотя криминальный характер их деятельности очевиден.

Для чего Плотица купил футбольный клуб

Также выяснилось, что интересы Ильи Плотицы не ограничиваются незаконными поставками телекоммуникационного оборудования в Россию. Оказалось, что он является совладельцем одного из греческих футбольных клубов.

17 августа 2020 года греческие СМИ сообщили о смене владельца одного из старейших футбольных клубов Греции – Doxa Dramas. Новым владельцем стала кипрская компания Potemkin Consulting Ltd, в которой Плотица является секретарем, а директором выступает гражданин Кипра Хараламбос Пацис (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΣΗΗΣ). 50% акций принадлежат Плотике, а остальные 50% – гражданке Венгрии Жофии Вег, которая, как выяснилось, является женой Пациса.

Учитывая то, что Potemkin Consulting Ltd была зарегистрирована 8 августа 2020 года, всего за девять дней до приобретения клуба, можно предположить, что компания создавалась именно для этой сделки.

Вероятно, при содействии Пациса, Плотица приобрел греческий футбольный клуб с целью отмывания денег и обхода санкций.

Илья Плотица также занимает должность секретаря в другой кипрской компании – TEAMSON LTD, где директором является тот самый Хараламбос Пацис, причем оба владеют по 50% акций компании.

Маловероятно, что Пацис не знает о незаконной деятельности своего бизнес-партнера, и если он действительно осведомлен, то может отвечать за соучастие в нарушении санкционного режима против России.

Хараламбос Пацис в Москве / Фото предоставлено 24 Каналу

Хараламбос Пацис регулярно посещает Россию, где у него растет дочь от первого брака, и охотно фотографируется на фоне московских достопримечательностей. В Москве он встречается с друзьями и клиентами, многие из которых не могут покинуть страну из-за санкций, и оказывает им помощь в управлении активами на Кипре.