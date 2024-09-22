Оккупанты обрабатывают дроны неизвестным веществом, вызывающим ужасные ожоги: фото

Российские захватчики обрабатывают свои дроны неизвестным веществом, которое при прикосновении вызывает ужасные ожоги. Военные показали последствия прикосновения к раме дрона.

Оперативно-тактическая группировка "Харьков" рассказала, что тактильный контакт с дроном вызывает химические ожоги. Об этом ранее рассказывал в телеграм-канале "Говорят Снайпер+" военный Станислав Бунятов.

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Что известно о последствиях прикосновения к дрону россиян

Российские оккупанты начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое при тактильном контакте вызывает химические ожоги,

– заявили в ОТГ "Харьков".

Там призвали быть внимательными, осторожными и не касаться трофейных "птичек" без средств защиты.

Военный Станислав Бунятов с позывным "Осман", который является командиром отделения 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" рассказывал также, что россияне обработали FPV-дроны химическим веществом. В результате прикосновения к раме беспилотника возникают ужасные ожоги.



Прикосновение к российским дронам вызывает ужасные химические ожоги / фото ОТГ "Харьков"

Кстати, Россия более года использует на фронте запрещенные ядовитые вещества, сбрасывая их с беспилотников на позиции украинских защитников.

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов объяснил, что российские захватчики с дрона сбрасывают газовую гранату, чтобы люди вышли из техники или укреплений, а потом сбрасывают обычную бомбу, чтобы поразить осколками. Подробнее о запрещенных действиях россиян – читайте по ссылке.