Окупанти обробляють дрони невідомою речовиною, що спричиняє жахливі опіки: фото

Російські загарбники обробляють свої дрони невідомою речовиною, яка при дотику викликає жахливі опіки. Військові показали наслідки дотику до рами дрона.

Оперативне-тактичне угруповання "Харків" розповіло, що тактильний контакт з дроном викликає хімічні опіки. Про це раніше розповідав в телеграм-каналі "Говорять Снайпер+" військовий Станіслав Бунятов.

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Що відомо про наслідки дотику до дрона росіян

Російські окупанти почали обробляти свої дрони невідомою речовиною, яка при тактильному контакті викликає хімічні опіки,

– заявили в ОТУ "Харків".

Там закликали бути уважними, обережними та не торкатись трофейних "пташок" без засобів захисту.

Військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман", який є командиром відділення 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" розповідав також, що росіяни обробили FPV-дрони хімічною речовиною. Внаслідок доторку до рами безпілотника виникають жахливі опіки.



Доторкання до російських дронів викликає жахливі хімічні опіки / фото ОТУ "Харків"

До речі, Росія понад рік використовує на фронті заборонені отруйні речовини, скидаючи їх з безпілотників на позиції українських захисників.

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов пояснив, що російські загарбники з дрона скидають газову гранату, щоб люди вийшли з техніки або укріплень, а потім скидають звичайну бомбу, щоб уразити осколками. Детальніше про заборонені дії росіян – читайте за посиланням.