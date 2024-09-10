Як правило, окупанти працюють двома дронами: один скидає газову гранату, щоб люди вийшли з техніки або укріплень, а потім скидають звичайну бомбу, щоб уразити осколками. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

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"Ми навіть чули, де розташована їхня тренувальна база для цих "хіміків". Це Схід Донецької області. Може, район Сніжного, приблизно там. Я вважаю, що наші знають, кому треба, і туди прилетить колись", – підкреслив він.

Отруйні речовини, які російські загарбники застосовують на полі бою, заборонені міжнародним правом. Але країна-агресорка зовсім не зважає на жодні конвенції.

Ситуація на полі бою

Кирило Сазонов зазначив, що ситуація на фронті дуже динамічна та постійно змінюється. Ворог активно намагається штурмувати позиції українських бійців.

Переміщуємось майже щодня, бо у ворога теж вистачає і КАБів, і ракет. По сталих позиціях, які він знає, особливо де є мінометники, кулеметники, він завдає ударів. На жаль, по артилерії, кількості снарядів у них є перевага. Ми намагаємось компенсувати це за допомогою дронів,

– сказав військовослужбовець ЗСУ.