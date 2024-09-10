Свого часу Владімір Путін апробував хімічну зброю ще в Сирії. Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що російська стратегія полягає в тому, щоб використовувати один метод доти, доки він працює.

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Чому збільшилась інтенсивність використання зброї

За словами Тимочка, таке активне використання хімічної зброї свідчить про те, що ворог втрачає можливість застосовувати звичайні конвенційні засоби війни. Мовиться про снаряди, КАБи, гармати – все те, що має вибухову, але не довготривалу дію.

Хімічна зброя є абсолютно невибірковою, вона вбиває, отруює, заражає. Залежно від форми може бути непомітною, але зберігає свою дію упродовж тривалого періоду. До того ж є небезпечною для води, навколишнього середовища.

У такий спосіб Путін вивчає, як реагуватимуть західні політики. Ба більше, хімічна зброя має властивість розвіюватись, тобто докази буде складно виявити,

– зауважив Іван Тимочко.

Чи наважиться Путін на стратегічне використання зброї

Варто зауважити, що Росія воює хімічною зброєю ще з 2014 року. Є докази на основі свідчень наших військових. Окупанти намагалися отруїти українських бійців в Донецькому, Луганському аеропортах, в Авдіївці.

Зараз ворог повернувся до цієї тактики, адже бачить, що йому не вистачає снарядів. Тому, щоб стримувати наступальний потенціал вдається до методів, які заборонені усіма міжнародними конвенціями.

Але ми все-таки маємо сподівання, що на застосування хімічної зброї на стратегічному рівні Путін не наважиться,

– підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.