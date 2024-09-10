В свое время Владимир Путин апробировал химическое оружие еще в Сирии. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, заметив, что российская стратегия заключается в том, чтобы использовать один метод до тех пор, пока он работает.

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Почему увеличилась интенсивность использования оружия

По словам Тимочко, такое активное использование химического оружия свидетельствует о том, что враг теряет возможность применять обычные конвенционные средства войны. Говорится о снарядах, КАБах, пушках – все то, что имеет взрывное, но не долговременное действие.

Химическое оружие является абсолютно неизбирательным, оно убивает, отравляет, заражает. В зависимости от формы может быть незаметным, но сохраняет свое действие в течение длительного периода. К тому же опасно для воды, окружающей среды.

Таким образом Путин изучает, как будут реагировать западные политики. Более того, химическое оружие имеет свойство развеиваться, то есть доказательства будет сложно обнаружить,

– отметил Иван Тимочко.

Решится ли Путин на стратегическое использование оружия

Стоит заметить, что Россия воюет химическим оружием еще с 2014 года. Есть доказательства на основе показаний наших военных. Оккупанты пытались отравить украинских бойцов в Донецком, Луганском аэропортах, в Авдеевке.

Сейчас враг вернулся к этой тактике, ведь видит, что ему не хватает снарядов. Поэтому, чтобы сдерживать наступательный потенциал прибегает к методам, которые запрещены всеми международными конвенциями.

Но мы все-таки надеемся, что на применение химического оружия на стратегическом уровне Путин не решится,

– подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.