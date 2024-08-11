Речник оперативного угрупування військ (ОУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій розповів в ефірі телемарафону, що за минулу добу українські військові на Півдні відбили 3 ворожі штурми. Зокрема, одна атака була Північніше Роботиного у напрямку села Новоданилівка, ще дві – на Лівобережжі Дніпра північніше села Кринки, пише 24 Канал.

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Росія застосовує боєприпаси з отруйними речовинами

День у день противник застосовує боєприпаси з отруйними речовинами. З 536 боєприпасів, які вчора було скинуто з коптерів, 11 – було з використанням отруйних речовин. Щодня кількість цих гранат типу К-51 із газом сльозогінної дії перевищує десяток,

– заявив речник.

За його словами, Росія такими атаками порушує конвенцію про хімічну зброю.

Дмитро Лиховій запевнив, що вся інформація про використання хімічної зброї передається:

спочатку – нашим відповідним органам, силам підтримки, які досліджують кожен такий випадок;

потім – в міжнародні інстанції, які періодично проводять і видають статистику та оцінки застосування цієї зброї.

До речі, у США підтверджували, що Росія використовує хлорпікрин проти українських військових. Видання WSJ писало, що Росія застосовує проти ЗСУ заборонений токсичний газ.