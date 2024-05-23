Заборонену хімічну зброю росіяни використовують по всій лінії фронту. Станом на початок травня є підтвердження стосовно 1891 хімічних атак, і аж 444 з них відбулося у квітні.

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Росіяни запускають безпілотники із токсичним газом

Використовуючи токсичний газ, російська армія намагається змусити українські підрозділи покинути займані позиції.

У WSJ розповіли про один із таких випадків застосування хімічної зброї Росією. Так, у квітні українські військові затаїлися у бліндажі від російських безпілотників у прифронтовому населеному пункті. Ворожі дрони закидали українські позиції гранатами.

Боєприпаси після приземлення не вибухали, але потім повітря наповнювалося сильним запахом хлору. Як виявилося, ці гранати пропускають отруйний газ.

"В українців шкіра щипає, очі сльозяться, легені наповнюються димом, провокуючи сильний кашель. Вони кинулися змочувати ганчірки водою і накладати їх на обличчя, оскільки важкий газ наповнював повітря навколо них. Один із бійців залишив охорону бліндажа, щоб відвернути увагу ворожих безпілотників, дозволивши своїм побратимам втекти", – пишуть у WSJ.

У США ввели санкції проти російських виробників хімзброї

На початку травня США ввели санкції проти російських компаній і держорганів, які залучені до виробництва та постачання на фронт хімічної зброї. Особливо у Вашингтоні відреагували на хімзброю зі сполукою хлорпікрин.

Довідково. Хлорпікрин – це поширена бойова отруйна речовина подразнювальної та задушливої дії. Особливо активно вона застосовувалася під час Першої світової війни. Іноді хлорпікрин використовують у виробництві пестицидів.



Ця сполука заборонена Конвенцією про заборону хімічної зброї. До слова, Росія цей документ підписувала також.

Загалом санкції були накладені на 3 російські державні організації та 4 російські компанії.

Чому росіяни використовують хімічну зброю на фронті