Запрещенное химическое оружие россияне используют по всей линии фронта. По состоянию на начало мая есть подтверждение относительно 1891 химической атаки, и аж 444 из них произошло в апреле.

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Россияне запускают беспилотники с токсичным газом

Используя токсичный газ, российская армия пытается заставить украинские подразделения покинуть занимаемые позиции.

В WSJ рассказали об одном из таких случаев применения химического оружия Россией. Так, в апреле украинские военные затаились в блиндаже от российских беспилотников в прифронтовом населенном пункте. Вражеские дроны забросали украинские позиции гранатами.

Боеприпасы после приземления не взрывались, но потом воздух наполнялся сильным запахом хлора. Как оказалось, эти гранаты пропускают ядовитый газ.

"В украинцев кожа щиплет, глаза слезятся, легкие наполняются дымом, провоцируя сильный кашель. Они бросились смачивать тряпки водой и накладывать их на лицо, поскольку тяжелый газ наполнял воздух вокруг них. Один из бойцов оставил охрану блиндажа, чтобы отвлечь внимание вражеских беспилотников, позволив своим собратьям убежать", – пишут в WSJ.

В США ввели санкции против российских производителей химоружия

В начале мая США ввели санкции против российских компаний и госорганов, которые вовлечены в производство и поставки на фронт химического оружия. Особенно в Вашингтоне отреагировали на химоружие с соединением хлорпикрин.

Справочно. Хлорпикрин – это распространенное боевое отравляющее вещество раздражающего и удушающего действия. Особенно активно оно применялось во время Первой мировой войны. Иногда хлорпикрин используют в производстве пестицидов.



Это соединение запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия. К слову, Россия этот документ подписывала также.

В общем санкции были наложены на 3 российские государственные организации и 4 российские компании.

Почему россияне используют химическое оружие на фронте