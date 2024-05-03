В Госдепе США заявили о неопровержимых доказательствах использования россиянами против украинских военных химических боеприпасов, наполненных слезоточивым газом хлорпикрином.

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Почему россияне используют хлорпикрин

Россия использует на поле боя реагенты, которые обычно используют для борьбы с массовыми беспорядками. Использование этого газа в боевых действиях нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.

В Госдепе США сообщают, что использование таких химикатов не является единичным инцидентом и, вероятно, вызвано желанием российских войск более эффективно вытеснять украинские силы с укрепленных позиций и достигать тактических преимуществ на поле боя.

Чем опасен газ хлорпикрин

Бесцветная жидкость была открыта в 1848 году. Мирное использование химиката сосредоточено в основном в сельском хозяйстве для обработки почвы от грибков, бактерий и насекомых. Как оружие его в смесях с другими ядовитыми газами впервые начали использовать во время Первой мировой войны.

Хлоропикрин может всасываться системно при вдыхании, глотании и через кожу. В высоких концентрациях сильно раздражает легкие, глаза и кожу, вызывает рвоту, головокружение, сильное воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей, конвульсии. Также газ вызывает потерю сознания и повреждает кожу. При высокой концентрации человек может умереть за считанные минуты.

Что известно об использовании химического оружия россиянами