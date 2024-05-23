Таку думку 24 Каналу висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зауваживши, що тих втрат, яких зазнає, ворог є недостатньо, щоб послабити Росію. ЗСУ потрібно знищити приблизно 30% від того людського ресурсу, який має країна-агресорка.

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Скільки окупантів треба ліквідувати

За словами Гетьмана, в кінці травня – червня окупанти зможуть максимально використовувати весь свій накопичений людський ресурс та старатись просуватись вглиб української території. В травні ворог зазнав великих втрат, а саме приблизно 30 тисяч осіб. Це є 3 – 4% від того, що зараз в Росії є на війні з особового складу. Такий відсоток не є суттєвим для країни-агресорки.

Для того, щоб російська армія суттєво відчула втрати, то ми маємо знищити ще десь 150 тисяч,

– підкреслив майор запасу.

За кілька місяців, на думку Гетьмана, таку кількість окупантів українська армія знищити не зможе. Тому ті втрати, які зараз має Росія, не завадять ворогу продовжувати наступальні операції. Також варто зазначити, що стільки ж, скільки окупантів знищують ЗСУ щомісяця, відправляються нові мобілізовані росіяни на фронт.

У який спосіб це вдасться зробити

За словами майора запасу, Україна успішно знищує ворожу техніку, в кілька разів більше, ніж росіяни можуть поставити на лінію фронту. Також ЗСУ чекають на озброєння партнерів та можливість перейти в позиційну оборону, тобто оборону на добре укріплених позиціях.

Це дає нам надію, що за найближчі 2 – 3 місяці ми зможемо зупинити просування росіян, а потім спробувати перехопити тактичну ініціативу. Далі вже буде розмова про підготовку наших контрнаступальних дій,

– зауважив Гетьман.

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