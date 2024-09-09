Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 2 по 8 вересня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Цікаво Через невдачі на Курщині: росіяни перекидають сили з інших напрямків, – ISW

Контратака біля Липців

Лінія зіткнення на півночі Харківщини тривалий час залишалася незмінною, попри зусилля окупантів та спроби штурмувати позиції Сил оборони, зокрема після початку Курської операції. Однак минулого тижня Збройним Силам вдалося провести контратаку в районі села Липці. Завдяки цьому вдалося повернути під контроль понад 2 квадратні кілометри території.





Район Липців на півночі Харківщини / Карта DeepStateMAP

Водночас тривають бої у Вовчанську. Місто, на жаль, на 90% знищене через російські обстріли. За попередніми даними, ще близько 20 цивільних досі залишаються у Вовчанську.

Як зараз виглядає Вовчанськ / Фото Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького

Бої на Куп'янському напрямку

Минулого тижня окупанти вели штурмові дії на Куп'янському напрямку в районах сіл Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Новоселівське. Поблизу останніх двох, на жаль, мав успіхи.

З Піщаного окупанти прагнуть наступати на Колісниківку та Кругляківку й просуваються в відповідних напрямках. Також ворог штурмує з напрямку окупованого Новоселівського.



Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Проте у суботу командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в етері каналу "Еспрессо" заявив, що Силам оборони вдалося повної мірою зупинити просування росіян на Куп'янському напрямку. Зараз, за його словами, Сили оборони роблять все, аби ворог не міг відновити наступальні дії.

Бої за Часів Яр

Останні кілька тижнів жодних просувань ворога на Краматорському напрямку не було зафіксовано. Силам оборони вдається стримувати окупантів у надзвичайно складних умовах постійних обстрілів. Ворог рівняє місто із землею.

Станом на 9 вересня у Часовому Яру залишаються ще 490 місцевих мешканців, евакуація йде надзвичайно повільними темпами, оскільки люди відмовляються їхати.

Минулого тижня росіяни у результаті штурмових дій змогли просунутися на північ від Часового Яру в районі села Калинівка. Проте просувань у самому місті не зафіксовано.



Ситуація в районі Часового Яру / Карта DeepStateMAP

Контратака в Нью-Йорку

Торецький напрямок тривалий час залишався одним із найскладніших на лінії фронту й ситуація подекуди була катастрофічною. Росіяни стрімкими темпами змогли просунутися до околиць Торецька та захопити більшість Нью-Йорка. Проте минулого тижня Сили оборони провели колосальну роботу, результатами якої стала стабілізація ділянки фронту та проведення контратаки.

Для стабілізації ситуації, зокрема, залучили 12-ту бригаду Нацгвардії "Азов". Бійцям вдалося вибити окупантів з Неліпівки та з фенольного заводу в Нью-Йорку, який слугував укріпленням для ворога. Крім того, воїни деблокували українських бійців, котрі були оточені в районі цих сіл. Аналітики DeepState відзначають, що ця операція закрила ворогу шлях на Торецьк з напрямку Неліпівки та Нью-Йорка.

Щодо Торецька, то минулого тижня жодного просування у місті не було, так само безуспішними були штурми ворога в районі Залізного. Однак біля Дружби росіянам таки вдалося просунутися в напрямку Дачного.

Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Стабілізація Покровського напрямку

Покровський напрямок останні тижні теж був серед найскладніших, а ситуація подекуди ставала катастрофічною. Минулого тижня Сили оборони провели низку заходів для стабілізації ситуації на цьому напрямку і вже є перші результати.

Якщо говорити про район Покровська та Мирнограда, то минулого тижня відстань між лінією фронту та населеними пунктами залишилася незмінною. Ворог веде штурмові дії Новогродівки, Красного Яру, Крутого Яру та Гродівки. В районі останнього окупанти мали просування. Паралельно з цим окупанти ведуть постійні обстріли прифронтових населених пунктів, через що люди залишаються без газу, води та світла. У Мирнограді залишаються близько 2 000 людей, у Покровську – ще близько 25 000 тисяч.

Ситуація в районі Покровська та Мирнограда / Карта DeepStateMAP

Якщо ж говорити про район Селидового та Українська, то ситуація там дещо складніша. За уточненими даними, ворог у Селидове минулого тижня не зайшов і станом на 8 вересня окупаційних військ в місті немає. Проте ворог впритул біля Селидового, тому місто перебуває під постійними ударами з боку росіян. У районі Селидового минулого тижня просувань ворога не було.

А ось у напрямку Українська окупанти активно просуваються. На жаль, ворог просунувся в Галицинівці та підійшов до околиць Українська, розвиваючи одночасно наступ як на саме місто, так і в обхід йому.

Ситуація в районі Селидового та Українська / Карта DeepStateMAP

Нова загроза для Сил оборони

Просування росіян в напрямку Українська створює несприятливу ситуацію для Сил оборони на Курахівському напрямку. На жаль, минулого тижня у результаті штурмів, росіянам вдалося просунутися на півночі Красногорівки й таким чином лише північні околиці міста залишаються під контролем України.

Разом із просуванням в Красногорівці, окупанти посилили штурми в напрямку Українська та в районі Невельського, що створює загрозу оточення українських військ в районі цих населених пунктів. Відстань між лінією зіткнення біля Українська і в Красногорівці зараз становить 8 кілометрів.





Ситуація на Курахівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої за Вугледар

Росіяни посилюють свої атаки в районі міста Вугледар та роблять усе, аби реалізувати план з оточення міста. Минулого тижня росіяни окупували село Пречистівка, що на захід від Вугледару, та наступають на Золоту Ниву. З північно-східної сторони від міста ворог захопив село Водяне і, вочевидь, прагне й надалі розвивати наступ в цьому напрямку, аби місто потрапило в оточення.



Ситуація на Вугледарському напрямку / Карта DeepStateMAP

Попереду важка осінь

За даними ООН, у серпні 2024 року росіяни вбили 184 цивільних українців. У перший тиждень вересня ворог завдав масштабних ударів по Полтаві, Львову, Кривому Розі, Павлограду, а також продовжує постійні обстріли прифронтових міст, внаслідок чого гинуть цивільні українці.

Росіяни не зупиняються ні перед чим, адже їхня мета – знищення нас як нації і нашої країни. І єдина гарантія як миру, так і нашого існування – Сили оборони. Тому не забувайте підтримувати армію та працювати на її благо.

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