О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю со 2 по 8 сентября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Контратака возле Липцов

Линия соприкосновения на севере Харьковщины длительное время оставалась неизменной, несмотря на усилия оккупантов и попытки штурмовать позиции Сил обороны, в частности после начала Курской операции. Однако на прошлой неделе Вооруженным Силам удалось провести контратаку в районе села Липцы. Благодаря этому удалось вернуть под контроль более 2 квадратных километров территории.





Район Липцы на севере Харьковской области / Карта DeepStateMAP

В то же время продолжаются бои в Волчанске. Город, к сожалению, на 90% уничтожен из-за российских обстрелов. По предварительным данным, еще около 20 гражданских до сих пор остаются в Волчанске.

Как сейчас выглядит Волчанск / Фото Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого

Бои на Купянском направлении

На прошлой неделе оккупанты вели штурмовые действия на Купянском направлении в районах сел Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Новоселовское. Вблизи последних двух, к сожалению, имел успехи.

С Песчаного оккупанты стремятся наступать на Колесниковку и Кругляковку и продвигаются в соответствующих направлениях. Также враг штурмует с направления оккупированного Новоселовского.



Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Однако в субботу командир Батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире канала "Эспрессо" заявил, что Силам обороны удалось в полной мере остановить продвижение россиян на Купянском направлении. Сейчас, по его словам, Силы обороны делают все, чтобы враг не мог восстановить наступательные действия.

Бои за Часов Яр

Последние несколько недель никаких продвижений врага на Краматорском направлении не было зафиксировано. Силам обороны удается сдерживать оккупантов в чрезвычайно сложных условиях постоянных обстрелов. Враг сравнивает город с землей.

По состоянию на 9 сентября в Часовом Яру остаются еще 490 местных жителей, эвакуация идет чрезвычайно медленными темпами, поскольку люди отказываются ехать.

На прошлой неделе россияне в результате штурмовых действий смогли продвинуться на север от Часового Яра в районе села Калиновка. Однако продвижений в самом городе не зафиксировано.



Ситуация в районе Часового Яра / Карта DeepStateMAP

Контратака в Нью-Йорке

Торецкое направление длительное время оставалось одним из самых сложных на линии фронта и ситуация иногда была катастрофической. Россияне стремительными темпами смогли продвинуться к окраинам Торецка и захватить большую часть Нью-Йорка. Однако на прошлой неделе Силы обороны провели колоссальную работу, результатами которой стала стабилизация участка фронта и проведения контратаки.

Для стабилизации ситуации, в частности, привлекли 12-ю бригаду Нацгвардии "Азов". Бойцам удалось выбить оккупантов из Нелиповки и с фенольного завода в Нью-Йорке, который служил укреплением для врага. Кроме того, воины деблокировали украинских бойцов, которые были окружены в районе этих сел. Аналитики DeepState отмечают, что эта операция закрыла врагу путь на Торецк с направления Нелиповки и Нью-Йорка.

Что касается Торецка, то на прошлой неделе никакого продвижения в городе не было, так же безуспешными были штурмы врага в районе Железного. Однако у Дружбы россиянам удалось продвинуться в направлении Дачного.

Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Стабилизация Покровского направления

Покровское направление последние недели тоже было среди самых сложных, а ситуация иногда становилась катастрофической. На прошлой неделе Силы обороны провели ряд мероприятий для стабилизации ситуации на этом направлении и уже есть первые результаты.

Если говорить о районе Покровска и Мирнограда, то на прошлой неделе расстояние между линией фронта и населенными пунктами осталось неизменным. Враг ведет штурмовые действия Новогродовки, Красного Яра, Крутого Яра и Гродовки. В районе последнего оккупанты имели продвижение. Параллельно с этим оккупанты ведут постоянные обстрелы прифронтовых населенных пунктов, из-за чего люди остаются без газа, воды и света. В Мирнограде остаются около 2 000 человек, в Покровске – еще около 25 000 тысяч.

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда / Карта DeepStateMAP

Если же говорить о районе Селидово и Украинская, то ситуация там несколько сложнее. По уточненным данным, враг в Селидово на прошлой неделе не зашел и по состоянию на 8 сентября оккупационных войск в городе нет. Однако враг вплотную у Селидово, поэтому город находится под постоянными ударами со стороны россиян. В районе Селидово на прошлой неделе продвижений врага не было.

А вот в направлении Украинской оккупанты активно продвигаются. К сожалению, враг продвинулся в Галициновке и подошел к окраинам Украинской, развивая одновременно наступление как на сам город, так и в обход ему.

Ситуация в районе Селидово и Украинская / Карта DeepStateMAP

Новая угроза для Сил обороны

Продвижение россиян в направлении Украинской создает неблагоприятную ситуацию для Сил обороны на Кураховском направлении. К сожалению, на прошлой неделе в результате штурмов, россиянам удалось продвинуться на севере Красногоровки и таким образом только северные окраины города остаются под контролем Украины.

Вместе с продвижением в Красногоровке, оккупанты усилили штурмы в направлении Украинской и в районе Невельского, что создает угрозу окружения украинских войск в районе этих населенных пунктов. Расстояние между линией соприкосновения возле Украинской и в Красногоровке сейчас составляет 8 километров.





Ситуация на Кураховском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои за Угледар

Россияне усиливают свои атаки в районе города Угледар и делают все, чтобы реализовать план по окружению города. На прошлой неделе россияне оккупировали село Пречистовка, что к западу от Угледара, и наступают на Золотую Ниву. С северо-восточной стороны от города враг захватил село Водяное и, очевидно, стремится и в дальнейшем развивать наступление в этом направлении, чтобы город попал в окружение.



Ситуация на Угледарском направлении / Карта DeepStateMAP

Впереди тяжелая осень

По данным ООН, в августе 2024 года россияне убили 184 гражданских украинцев. В первую неделю сентября враг нанес масштабные удары по Полтаве, Львову, Кривому Рогу, Павлограду, а также продолжает постоянные обстрелы прифронтовых городов, в результате чего гибнут гражданские украинцы.

Россияне не останавливаются ни перед чем, ведь их цель – уничтожение нас как нации и нашей страны. И единственная гарантия как мира, так и нашего существования – Силы обороны. Поэтому не забывайте поддерживать армию и работать на ее благо.

Наименьшее, что может сделать каждый из нас, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.