В свою очередь оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции. Для этого они перебрасывают на Курщину резервы с других участков фронта.

Смотрите также Время для Путина подходит к концу․ Что для Кремля изменил месяц операции на Курщине

Украинские бойцы продолжают наступать на Курщине

ВСУ продолжили наступление на юго-запад от Коренева в районах Снагоста и Вишневки, на северо-запад от Суджи в районе Малой Локни, на север от Суджи вблизи Марьевки, на северо-восток от Суджи возле Мартыновки, а также на юго-восток Суджи в районе Черкасской Конопельки.

Российские войска пытались провести контратаки возле Курской области. Оккупанты атаковали к востоку от населенного пункта Коренево в районе Ольговки, а также на юго-восток от Суджи, вблизи Черкасской Конопельки. По заявлениям кремлевских пропагандистов, российские силы якобы вернули утраченные позиции к югу и востоку от Коренево, в районах Штепуховки (северо-восточнее Коренево) и Малой Локни.

Наступление ВСУ на Курщине / ISW

Россияне перебрасывают силы на Курщину

Российское военное руководство перебрасывает в Курскую область один воздушно-десантный полк и разведывательный батальон 106-й дивизии ВДВ с направлений Северска и Краматорска. Также зафиксирована передислокация самоходно-артиллерийского дивизиона 20-й мотострелковой дивизии с Кураховского направления.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение первого месяца операции ВСУ в Курской области Россия потеряла там примерно 6 тысяч убитыми и ранеными. Кроме того, десятки тысяч оккупантов потеряла Россия в других зонах боевых действий.

Украинские военные нацелились на логистические пути, чтобы нарушить передвижения противника по Курщине. ВСУ активно уничтожают наземные коммуникации в ближнем тылу Курской области. 8 сентября были опубликованы кадры, которые демонстрируют, как украинские силы ликвидируют мост через реку