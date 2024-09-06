Владимир Зеленский рассказал о ходе операции на Курщине во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Он отметил, что из Курской области Путин готовился распространить войну на украинскую территорию.

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Какую площадь Курщины контролирует Украина

По словам Зеленского, из Курской области Путин готовился начать новую офензиву против Сум.

Сегодня мы контролируем территорию в более 1300 квадратных километров в Курской области, это включает, в частности, более сотни населенных пунктов,

– сказал он.

Президент отметил, что значительная часть этой территории была просто покинута российскими войсками.