12-та бригада спеціального призначення "Азов" була залучена до оборонних і наступальних дій безпосередньо у селі Нью-Йорк та його околицях, щоб покращити тактичне положення на Торецькому напрямку. Українські військові також змогли деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні.

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Ситуацію у Нью-Йорку вдалося стабілізувати

В "Азові" розповіли, що на момент залучення бригади до бойових дій на Торецькому напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною.

Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, "Азову" вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні,

– йдеться в публікації.

Водночас військові наголосили, що ситуація залишається напруженою – за добу росіяни проводять до 15 штурмів у зоні відповідальності бригади.

Але попри надважкі бої наші бійці тримають оборону та успішно контратакують,

– підкреслили в "Азові".

Важливо! Бійці зазначили, що ворог неодноразово заявляв, що повністю окупував Нью-Йорк. Проте це чергова маніпуляція окупантів. Сили оборони контролюють частину населеного пункту та роблять все можливе для звільнення українських територій.

В "Азові" закликали українців не довіряти ворожій пропаганді щодо дій Сил оборони. До слова, аналітики DeepState також підтвердили, що українські військові відновили позиції у Нью-Йорку, Неліпівці та біля Липців.