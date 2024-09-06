Олександр Сирський, говорячи про цілі Курської операції, повідомив, що Росія планувала атаку з Курщини. Та несподівана українська операція на російській території зірвала ці плани.

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Путін приховує від росіян реальний стан у Курській області та бреше про об'єднання суспільства

За повідомленнями, російські війська перекинули до Курської області частини 56 повітряно-десантного полку (7 дивізії ПДВ), а також 11 та 83 бригад ПДВ. Російське військове командування значною мірою покладається на військовослужбовців строкової служби, регулярні та нерегулярні війська, перекинуті з менш пріоритетних секторів України, таких як північ Харківської області, для проведення оборонних операцій у Курській області,

– пишуть в ISW.

Аналітики звернули увагу: малоймовірно, що цих сил буде достатньо для того, щоб витіснити українські війська з Курщини, якщо ЗСУ оберуть оборону. Тож ворог перекинув сили з найголовнішого для себе напрямку.

"Російське військове командування, можливо, також передислокувало щонайменше роту 15-ї мотострілецької бригади (2-га загальновійськова армія [ЗВА], Центральний військовий округ [ЦВО]) з Покровського напрямку в середині серпня 2024 року. Передислокація частин ЦВО, які, як повідомляється, мають завдання завершити захоплення Покровська, свідчить про те, що російське військове командування не змогло повністю ізолювати свої пріоритетні наступальні операції від впливу української операції, попри заяви Путіна", – акцентовано в матеріалі.

Завдяки операції на Курщині ЗСУ поставили під сумнів контроль Росії над ініціативою на всьому театрі військових дій в Україні. Але Путін применшує ці наслідки.

Під час свого виступу на Східному економічному форумі 5 вересня він заявив, що наступальні операції Росії на "ключових напрямках" на Сході України не зупинилися. Головною метою для Кремля, як і раніше, залишається захоплення решти Донбасу.

Ба більше, російський диктатор стверджував, що Київ хотів розколоти російське суспільство, але натомість росіяни об'єдналися ще більше, і навіть більш охоче підписують контракти на військову службу.

"Заяви Путіна про те, що вторгнення в Курську область не мало жодних оперативних наслідків, очевидно, не відповідають дійсності, як повідомляє ISW. Українська операція в Курській області мала наслідки по всьому театру воєнних дій, і ці наслідки, ймовірно, продовжать впливати на російські наступальні та оборонні можливості і після завершення наступу на Покровськ", – підсумовують аналітики.