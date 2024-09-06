Александр Сырский, говоря о целях Курской операции, сообщил, что Россия планировала атаку с Курщины. Но неожиданная украинская операция на российской территории сорвала эти планы.

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Путин скрывает от россиян реальное положение в Курской области и врет об объединении общества

По сообщениям, российские войска перебросили в Курскую область части 56 воздушно-десантного полка (7 дивизии ВДВ), а также 11 и 83 бригад ВДВ. Российское военное командование в значительной степени полагается на военнослужащих срочной службы, регулярные и нерегулярные войска, переброшены из менее приоритетных секторов Украины, таких как север Харьковской области, для проведения оборонительных операций в Курской области,

– пишут в ISW.

Аналитики обратили внимание: маловероятно, что этих сил будет достаточно для того, чтобы вытеснить украинские войска с Курщины, если ВСУ выберут оборону. Поэтому враг перебросил силы с главного для себя направления.

"Российское военное командование, возможно, также передислоцировало по меньшей мере роту 15-й мотострелковой бригады (2-я общевойсковая армия [ЗВА], Центральный военный округ [ЦВО]) с Покровского направления в середине августа 2024 года. Передислокация частей ЦВО, которые, как сообщается, имеют задачу завершить захват Покровска, свидетельствует о том, что российское военное командование не смогло полностью изолировать свои приоритетные наступательные операции от влияния украинской операции, несмотря на заявления Путина", – акцентировано в материале.

Благодаря операции на Курщине ВСУ поставили под сомнение контроль России над инициативой на всем театре военных действий в Украине. Но Путин преуменьшает эти последствия.

Во время своего выступления на Восточном экономическом форуме 5 сентября он заявил, что наступательные операции России на "ключевых направлениях" на Востоке Украины не остановились. Главной целью для Кремля, по-прежнему, остается захват остальной части Донбасса.

Более того, российский диктатор утверждал, что Киев хотел расколоть российское общество, но взамен россияне объединились еще больше, и даже более охотно подписывают контракты на военную службу.

"Заявления Путина о том, что вторжение в Курскую область не имело никаких оперативных последствий, очевидно, не соответствуют действительности, как сообщает ISW. Украинская операция в Курской области имела последствия по всему театру военных действий, и эти последствия, вероятно, продолжат влиять на российские наступательные и оборонительные возможности и после завершения наступления на Покровск", – подытоживают аналитики.