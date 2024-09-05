За словами Сирського, операція була успішною, оскільки українські сили перенесли бойові дії на територію противника. Генерал також підкреслив, що дії ЗСУ в Курській області допомогли зупинити просування російських військ в районі Покровська.

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Які були цілі Курської операції

Це зменшило загрозу наступу противника. Ми завадили їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб (Росія – 24 Канал) відчула те, що відчуваємо ми щодня,

– наголосив Сирський.

Минулого місяця українські війська здійснили транскордонне вторгнення в Курськ, що стало несподіванкою навіть для американських чиновників.

Основні цілі операції включали недопущення використання Курська як плацдарму для нових атак, відвернення сил Москви, запобігання транскордонним обстрілам, взяти військовополонених і підняти моральний дух українських військ і народу в цілому.

Він також підкреслив, що завдяки Курській операції вдалося зупинити тиск російської армії на Покровському напрямку.

"За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює", – зазначив головнокомандувач.

Він також додав, що українським захисникам вдалося ослабити здатність противника до маневру та використання підкріплень.