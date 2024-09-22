В ефірі телемарафону міністр оборони зазначив, що на рік Україна може виробити кілька мільйонів дронів. Частину з них оплачує державний бюджет, а деякі кошти знаходять у партнерів, передає 24 Канал.

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Першості не віддамо

Крім того, Умєров наголосив, що у 2025 році Україна не дозволить росіянам обійти себе у виробництві безпілотників. "У цьому році ми будемо виробляти вже в декілька разів більше", – підкреслив посадовець.

Окремо він додав, що докладаються зусилля, аби ракетна програма була наближена до дронової програми, яка є в нашій країні.

До слова, президент Зеленський вказав на повільне постачання озброєння від Заходу. Глава держави зауважив, що Європа у 2024 році виготовила у півтора рази більше зброї, ніж країна-агресорка. Однак попри це, Україна поступалася у кількісті озброєння ворогові на фронті.

У Forbes оцінили темпи виробництва дронів і ракет у Росії. Щомісяця окупанти створюють понад 500 "Шахедів" та від 132 до 171 одиниць ракет.