Россия расконсервировала до 40% танковых резервов, - ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) изучили спутниковые фото и пришли к выводу, что Россия вывезла от 25 до 40 процентов своих танковых стратегических резервов из хранилищ под открытым небом.

Старшая научная сотрудница программы Россия и Евразия в Фонде Карнеги за международный мир Дара Массикот заявила, что оккупанты вывезли из стратегического резерва лучшую технику.

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Остатки российской техники сокращаются

Массикот сообщила, что на складах все еще хранится "худшая" и "непригодная к эксплуатации" техника.

Она отметила, что "остатки российских запасов сократятся в течение следующих нескольких лет", если Россия сохранит нынешний темп операций на фронте в Украине.

Аналитики из Института изучения войны отметили, что не могут самостоятельно проверить этот отчет. Однако вместе с тем у них есть данные, которые определенным образом могут подтвердить ее слова.

Россия выдает модернизацию танков за "производство"

Так, по данным ISW, отчеты о "производстве" российских танков за последние годы в основном отражают восстановленные и модернизированные танки, взятые из хранилищ.

Аналитики добавили, что российские военные как правило используют технику из хранилищ для поддержания боевых действий, а не для компенсации потерь на поле боя с помощью нового производства.

Они также считают, что Россия может столкнуться с нехваткой техники в ближайшие несколько лет, если нынешние темпы потерь останутся такими же или ускорятся, а текущий уровень производства новых машин останется неизменным.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия от начала полномасштабного вторжения потеряла две трети своих довоенных танковых запасов.