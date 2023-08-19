"Зерновое соглашение" без Украины: как Россия пытается остановить атаки по кораблям в Черном море

Россия готовится к заключению нового "зернового соглашения" без участия Украины. Такое шокирующее заявление появилось накануне в западных СМИ.

Немецкое издание Bild пишет, что им удалось ознакомиться с секретными документами, свидетельствующими о заговоре против Украины. Детальнее о "зерновом соглашении" без Украины рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Что задумали Россия, Турция и Катар за спиной Украины

В издании Bild уверяют, что после выхода из "зернового соглашения" Россия сознательно массированно бомбила украинские порты и продовольственную инфраструктуру, и даже пыталась атаковать идущие в украинские порты гражданские корабли.

Но аналитики Bild утверждают, что диктатор Путин пошел дальше – якобы планируется заключение нового "зернового соглашения", но уже без Украины. И все это вроде бы происходит по благословению ООН.

"Bild владеет перепиской между МИДами России и Турции и соответствующими посольствами. Она показывает, что всего через несколько дней после завершения соглашения по зерну, 17 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил собственный режим как альтернативу Украине для гуманитарных поставок в рамках Всемирной продовольственной программы.

В документах говорится о "трехстороннем сотрудничестве Турции с Россией и Катаром в вопросе поставок зерна нуждающимся странам". Основой сотрудничества является "Меморандум о трехстороннем сотрудничестве", который предусматривает оплаченный Катаром и организованный Турцией экспорт российского зерна, прежде всего в Африку. Беспроигрышная ситуация для всех трех государств, что может значительно повысить их репутацию и влияние в соответствующих странах", – говорится в сообщении Bild.

То есть Bild фактически утверждает, что Россия, Турция и Катар договорились об экспорте российского, а возможно, и краденого украинского зерна без возобновления экспорта из Украины.

На самом деле, такие сообщения звучали уже давно, но тогда Катар якобы отказывался от участия в таком соглашении. Ведь схема очень проста – Россия продает зерно, Катар покупает, а Турция транспортирует в страны Африки. Впрочем, раньше Катару такая идея не очень нравилась, потому что платит за все именно эта страна.

России нужно соглашение, чтобы прекратить атаки Украины по кораблям

Что же изменилось сейчас? В Анкаре уверяют, что якобы российское соглашение с Турцией и Катаром должно быть реализовано только как дополнение к Черноморской инициативе, вносящей положительный вклад в глобальную продовольственную безопасность.

Турецкий министр иностранных дел якобы заявил Лаврову прямо – если Черноморская инициатива не будет возобновлена, то и у трехстороннего сотрудничества с Катаром и Турцией у России будут проблемы.

Но такой план крайне коварен, особенно если его благословит ООН. Лучшее объяснение "почему?" приводят аналитики издания Бильд.

"Турция хочет связать экспорт зерна из России и Украины и взаимно обеспечить их. Хотя одна страна просто хочет заниматься своими делами, а другая страна хочет бомбить своего маленького соседа, чтобы диктовать, что ему делать, а чего не делать. Коварный план, который также лишит Украину права продолжать наступление на российские интересы вокруг оккупированного Крыма.

Если соглашение состоится по благословению ООН, у Киева будет выбор. Или Украина соглашается на безопасный экспорт "российского" зерна и прекращает нападения на российские корабли, или страна несет полную ответственность за все больший голод в мире. И это при продолжающихся атаках России на украинские порты", – отмечают аналитики.

Но еще большее коварство заключается в том, что сейчас нет никаких ограничений на экспорт российского продовольствия. Поэтому это соглашение между Россией, Турцией и Катаром выглядит как просто попытка остановить украинские атаки на российские корабли, порты и оккупированный Крым.

Эрдоган едет в Венгрию встретиться с тайным переговорщиком Путина

Во всей этой схеме задействована еще одна страна – Венгрия. Известно, что 20 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Венгрию.

В Турецком правительстве заверили, что во время визита Эрдоган обсудит с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном полномасштабную войну России против Украины и ситуацию в Черном море.

В частности, Эрдоган и Орбан обсудят "влияние российско-украинской войны на общие интересы Турции и Венгрии". Будет определена дорожная карта, которой следует придерживаться, чтобы не усиливать напряженность в Черном море.

Но, по данным Bild, Эрдоган не с Орбаном едет поговорить, ведь это будет его первый визит в Будапешт за последние пять лет. Эрдоган едет встретиться в Венгрии с тайным переговорщиком Путина Рустамом Миннихановым.

Как пишет Bild, в Будапеште также присутствуют и представители Катара. Все эти визиты прикрываются якобы участием в чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Венгрии.