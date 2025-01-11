Путин не видит проблемы: почему Россия никак не решает экологическую катастрофу в Черном море

В декабре 2024 года, из-за аварии российских танкеров, в Черное море вылился мазут. Это повлекло экологическую катастрофу, которая вредит окружающей среде, однако Владимир Путин отреагировал на эту ситуацию только через месяц после инцидента.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что причиной аварии стало несоблюдение никаких технических норм судоходства. Это ярко показывает безответственность оккупантов, которая привела к страшным последствиям.

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"Сердце кровью обливается, когда видишь дельфинов и других животных, которые умерли от этой гадости (мазута, который вылился в море – 24 канал)", – сказал он.

Вред от российского флота

Игорь Яковенко отметил, что российские суда, которые сейчас оккупанты используют для перевозки нефтепродуктов, изготовлены еще в СССР. Во времена Путина эти танкеры были переделаны, однако они не соответствуют никаким нормам.

Результатом такой халатности является экологическая катастрофа в Черном море. В целом российский нефтяной флот является большой угрозой для человечества,

– подчеркнул он.

Путин делает вид, что ничего не произошло. Это также очень характерно диктатору.

К сожалению, по словам журналиста, особенностью российской реальности является то, что страдают только те, кто ни в чем не виноват.

Заметим, во временно оккупированном Севастополе и прилегающих районах из-за мазутных пятен, возникших после аварии российских танкеров, объявили чрезвычайную ситуацию. Загрязнено более 100 квадратных метров побережья, а мазутный шлейф движется к Ялте, вызывая гибель птиц и дельфинов.