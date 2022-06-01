Россия затмила этот день войной и украла детство, – Зеленский поделился щемящими фото

1 июня отмечается Международный день защиты детей – праздник радости и надежды. В этом году в нашей стране этот день имеет особое значение.

Россия затмила этот день войной, потому что наши дети погибают от рук русских оккупантов. Об этом написал президент Владимир Зеленский.

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Он отметил, что 1 июня всегда было днем тепла, радости и детских ухмылок. Впрочем, в Украину пришла Россия с полномасштабной войной.

Россия ворует детство у наших детей, она хочет уничтожить наше будущее. Но мы даем достойный отпор и защитим каждого украинского ребенка. Ради будущего Украины, ради мирного неба и счастливого детства,

– заверил глава государства.

Зеленский обнародовал фотографии детей во время войны России с Украиной / Фото ОП

За время войны пострадало множество детей

По данным ювенальных прокуроров, с начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали более 689 детей, среди которых:

243 – погибли,

а 446 – получили травмы и ранения.

Еще около 230 тысяч украинских детей насильственно вывезли на территорию России за время войны. Пропутинский режим делает все возможное для уничтожения украинской нации.

Из-за российской агрессии в Украине ежедневно погибают двое детей. Кроме того, еще 4 детей получают ранения. Соответствующие данные предоставило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Также говорится, что чаще всего украинские дети гибнут и страдают от взрывов.

Отмечают, что все эти цифры не являются окончательными, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

День защиты детей должны проводить под звуки сирен

В этом году День защиты детей проходит по всей Украине под звуки сирен, а иногда даже слышны взрывы от российских бомб и снарядов. Несмотря на это, украинские защитники пытаются защитить и сохранить жизнь маленьких украинцев.

В "Слуге народа" опубликовали щемящий видеоролик об украинских детях, вынужденных жить в войне и постоянном страхе.

На видео – маленькие украинцы, которых изгнала из собственных домов российская агрессия. Именно Россия лишила их привычного детства, друзей, садика, школы, мать или папу, а иногда и жизни.

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