Российских солдат в Украине "подкармливают" наркотиками: ЦНС получил доказательства

Оккупантам в Украине на регулярной основе выдаются наркотические средства, таким образом российское командование хочет заставить своих солдат идти в штурм.

В руки Центра национального сопротивления попала документация, которая подтверждает, что на оккупированных территориях в мотострелковых ротах командиры взводов систематически выдавали своим подчиненным психотропные и наркотические вещества, в частности промедол.

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Оккупантов кормят наркотиками, чтобы заставить идти в штурмы

Промедол – наркотический анальгетик, по своим свойствам похож на морфий или налбуфин. Это вещество запрещено для использования в России.

Если принять промедол в высокой концентрации, то у человека возникает чувство эйфории. Регулярное потребление приводит к зависимости.

Очевидно, что оккупанты рассчитывают на то, что, находясь в состоянии эйфории, военнослужащие быстрее согласятся на штурм или другие наступательные действия потому, что уже не имеют страха перед болью или даже самой смертью.

Известно, что выдача наркотиков происходила не на официальной основе. В воинских частях велся "черный" учет по получению и выдаче промедола. Согласно информации, что освещена в данных журналах, выдача наркотических средств военнослужащим была регулярной.

Документация, которая свидетельствует о выдаче солдатам наркотиков / Фото ЦНС

К слову, недавно в сети появилось видео, где двое российских мобилизованных из Алтайского края обратились к губернатору области, прося помощи, поскольку их заставляют воевать без надлежащей подготовки.