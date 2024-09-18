У "Хочу жить" рассказали о случаях двух мужчин из Алтайского края. Оккупанты записали обращение к губернатору области в надежде, что он им поможет.

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Подробности инцидента

Лазарев Борис Евгеньевич и Скорик Сергей Сергеевич из Алтайского края крутили гайки в ремонтно-восстановительной роте печально известного 1442 полка (в/ч 95383). Однако их без всякой подготовки решили перевести в штурмовую пехоту.

Мужчины отказались, поэтому их избили и пообещали отправить на убой в любом случае.

Поэтому Борис и Сергей обратились к губернатору Алтайского края Томенко Виктору Петровичу. Они надеются, что чиновник, который когда-то лично агитировал таких как они идти на войну, спасет их от смерти и от командиров-людоедов.

Обращение оккупантов: смотрите видео

В "Хочу жить" заметили, что такое в 1442-м "Алтайском" полку происходит регулярно. Родственники мобилизованных часто обращают внимание общественности на преступления командования полка.

Но опыт показывает, что пользы от этого будет мало. Лучше всего обратиться к проекту “Хочу жить”. Мы гарантированно поможем,

– говорится в сообщении.

Итак так, лучший способ для оккупантов спасти себе жизнь и здоровье – это сдаться в плен.